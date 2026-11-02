국민의힘 평택시갑 당원협의회, 단합대회·교육 개최…조직 결속 기대

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 평택시갑 당원협의회가 2일 충남 예산 수덕사에서 단합대회를 개최했다
- 당원들은 보수 가치와 통합 정신을 공유하며 조직 결속과 지역 발전을 다짐했다
- 한무경 위원장은 당원 소통을 강화하고 현장 중심 정당 활동을 확대하겠다고 밝혔다
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 국민의힘 평택시갑 당원협의회가 충남 예산 수덕사에서 당원 등이 참여한 가운데 조직 결속과 화합을 도모하기 위한 '2026년도 국민의힘 평택시갑 당원교육 및 단합대회'를 개최했다.
2일 평택시갑에 따르면 이번 행사는 당원 간 소통과 단합을 강화하고 보수의 가치와 역할을 되살려 지역 발전과 보수 재도약을 도모하기 위해 마련됐다.
이날 행사에서는 책임과 공동체를 향한 헌신, 통합의 정신이 보수의 핵심 가치라는 데 공감하며 다양한 의견과 갈등을 넘어 하나로 결집하자는데 뜻을 함께했다.
한무경 당협위원장은 이날 "바쁜 일상 속에서도 평택의 미래와 보수의 가치를 위해 함께해 준 당원 여러분께 감사드린다"며 "보수가 바로 설 때 나라가 바로 서고, 우리가 하나로 뭉칠 때 평택의 희망찬 미래도 열린다"고 강조했다.
이어 한 위원장은 "앞으로 당원들의 목소리에 항상 귀 기울이고 언제나 앞장서 평택 발전을 위한 새로운 도약의 계기를 만들어 가겠다"고 약속했다.
당원협의회는 이번 행사를 계기로 당원 간 소통 체계를 더욱 강화하고 지역 현안 해결과 민생 안정을 위한 현장 중심의 정당 활동을 확대해 나갈 계획이다.
krg0404@newspim.com