평택교육지원청·평택시, 학생 통학 순환버스 '꿈타GO' 첫 운행

AI 핵심 요약beta
- 평택교육지원청과 평택시는 2일 고등학생 전용 통학버스 꿈타GO를 개통했다
- 꿈타GO는 평택 북부권 6개교에 5개 노선, 버스 5대로 운행한다
- 양측은 운영 점검과 의견 반영으로 통학 편의와 안전성을 높인다
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기도평택교육지원청과 평택시가 고등학생들의 통학 여건 개선을 위해 마련한 학생 전용 통학 순환버스 '꿈타GO'가 첫 운행에 들어갔다.
2일 지원청에 따르면 이날 오전 평택아트센터에서 평택시와 함께 고등학생 전용 통학 순환버스 '꿈타GO' 개통식을 개최하고 본격적으로 운행한다.
이번 사업은 경기도교육감 공약사업인 '안심에듀버스' 정책의 일환으로 추진됐다. '꿈타GO'는 평택 북부권 고등학교 6개교를 대상으로 운행되며 5개 노선에 버스 5대가 투입된다.
특히 학생들의 통학 수요와 지역별 교통 여건을 반영해 통학 지원 체계를 구축했다. 개통식에는 김윤기 평택교육지원청 교육장과 평택시장, 관계 공무원 등이 참석해 차량 열쇠 전달식과 승무원 격려, 차량 안전점검, 학생 격려 행사 등을 진행하며 안전한 첫 운행을 응원했다.
평택교육지원청과 평택시는 앞으로도 통학버스 운영 상황을 지속적으로 점검하고 학생과 학부모 의견을 반영해 통학 편의성과 안전성을 높여 나갈 계획이다.
김윤기 교육장은 "꿈타GO의 첫 출발은 학생들의 통학 문제 해결을 위해 교육지원청과 지자체가 함께 노력한 결과"라며 "앞으로도 학생들이 통학 걱정 없이 학업과 성장에 집중할 수 있도록 평택시와 긴밀히 협력해 나가겠다"고 말했다.
krg0404@newspim.com