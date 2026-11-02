창원시, 조청래 창원시설공단 이사장 임명…조직 안정성 확보

AI 핵심 요약beta
- 창원시는 2일 조청래 전 부원장을 시설공단 이사장으로 임명했다
- 조 이사장은 1년 9개월간 이어진 공단 기관장 공백을 해소했다
- 조 이사장은 안전·효율·청렴 중심 운영과 서비스 개선에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 그간 공석이던 창원시설공단 이사장 자리가 1년 9개월 만에 채워졌다.
경남 창원시는 2일 조청래 전 여의도연구원 부원장을 제11대 창원시설공단 이사장으로 임명했다고 밝혔다.
조 이사장은 제8대 창원시설공단 이사장을 지냈다. 과거 공단을 이끈 경험을 바탕으로 조직과 주요 사업에 대한 이해도가 있다는 평가를 받는다.
앞서 창원시의회 기획행정위원회는 조 이사장 후보자에 대한 인사청문회를 열고 적격 취지의 경과보고서를 채택했다. 청문회에서는 과거 이사장직에서 물러난 경위와 정치적 중립성, 향후 선거 출마 가능성 등이 쟁점으로 다뤄졌다.
조 이사장은 청문회에서 임용 이후 정치적 행위를 하지 않고 안전·효율·청렴을 중심으로 공단을 운영하겠다는 취지로 답변했다.
시는 조 이사장이 공단의 장기간 기관장 공백을 해소하고 조직 안정과 현안 해결에 나설 것으로 보고 있다. 공공시설 운영 실태를 점검하고 시민 이용 편의와 서비스 개선에도 힘쓸 것으로 전망했다.
강기윤 창원시장은 "신임 이사장은 시민의 목소리에 귀 기울여 일상에서 체감할 수 있는 변화를 이끌어 달라"고 말했다.
news2349@newspim.com