야구 하현승·농구 윤지원, 퓨처스 스타대상 공동 수상

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 스포츠의 미래를 이끌 야구 유망주 하현승(부산고·키움 히어로즈)과 농구 기대주 윤지원(경복고)이 2026 퓨처스 스타대상에서 나란히 최고상의 영예를 안았다.

하현승과 윤지원은 26일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 '2026 퓨처스 스타대상' 시상식에서 각각 야구와 농구 부문 스타대상 수상자로 선정됐다.

[서울=뉴스핌] 농구 윤지원(왼쪽)과 야구 하현승(오른쪽)이 26일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 2026 퓨처스 스타대상 시상식에서 대상을 수상했다. [사진 = 스타뉴스] 2026.10.26 wcn05002@newspim.com

두 선수는 지난해 나란히 미래 스타상을 받은 데 이어 1년 만에 최고상까지 거머쥐며 가파른 성장세를 입증했다. 대상 수상자에게는 각각 상금 300만원이 수여됐다.

하현승은 올해 고교 야구 무대에서 투타를 겸업하며 뛰어난 활약을 펼쳤다. 투수와 타자 모두에서 잠재력을 인정받으며 최고의 유망주로 주목받았다.

지난 7일 열린 2027 KBO 신인 드래프트에서는 키움 히어로즈의 전체 1순위 지명을 받았다. 이후 KBO리그 역대 신인 최고 계약금인 16억원에 입단 계약을 체결하며 다시 한번 화제를 모았다.

농구 부문 대상의 주인공 윤지원은 경복고의 시즌 4관왕을 이끈 핵심 선수다. 포워드인 윤지원은 득점과 리바운드뿐 아니라 패스 능력까지 두루 갖춘 다재다능한 선수로 평가받는다. 공수 양면에서 팀의 중심 역할을 맡으며 경복고의 전성기를 이끌었다.

종목별 우수 유망주에게 주어지는 스타상은 야구 이호민(경남고·KIA 타이거즈), 축구 안주완(신평고·서울 이랜드)과 정현웅(오산고·FC서울), 농구 윤지훈(경복고)이 받았다.

골프 양윤서(인천여고부설방통고)와 스케이트보드 강준이(영등포고)도 스타상 수상자 명단에 이름을 올렸다.

미래 스타상은 배구 손서연(선명여고)과 기계체조 황서현(인천체고)에게 돌아갔다.

스타상 수상자에게는 상금 100만원, 미래 스타상 수상자에게는 100만원 상당의 상품권이 각각 주어졌다.

올해로 5회째를 맞은 퓨처스 스타대상은 스타뉴스가 주최·주관하는 시상식으로, 이날 행사에는 수상자와 종목별 협회·연맹 및 구단 관계자 등 60여명이 참석했다.

대한체육회와 국민체육진흥공단, 대한야구소프트볼협회, 대한민국농구협회, 대한배구협회, 한국스포츠레저주식회사가 후원했다.

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