보성군 민선 9기 100일…기본소득·미래산업에 무게

AI 핵심 요약beta
- 김철우 보성군수는 13일 취임 100일을 맞아 기본소득 운영을 강화했다
- 보성군은 군민에게 매월 20만 원을 지급해 누적 197억 원을 집행했다
- 보성군은 녹차산업과 해양관광 육성으로 미래 성장 기반을 확충한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 김철우 보성군수가 민선 9기 취임 100일을 맞아 농어촌 기본소득의 안정적 운영과 차 산업·해양관광 육성을 통해 군민 생활 안정과 미래 성장 기반 확충에 나선다.
보성군은 민선 7·8기에 다진 기반을 군민이 체감하는 성과로 연결하기 위해 기본소득 지급과 주요 현안사업 추진에 역량을 집중할 방침이다고 13일 밝혔다.
군은 지급 요건을 충족한 실거주 군민에게 정부 시범사업 기준액 15만 원에 군비 5만 원을 더해 매월 20만 원을 지역사랑상품권으로 지급하고 있다.
지난 12일 접수 현황 자료상 누적 지급액은 197억9500만 원으로 이 가운데 177억6600만 원이 지역 가맹점에서 사용돼 사용률 89.7%를 기록했다. 지난 11일 기준 군 인구는 3만8236명으로 시범사업 대상지 선정 전인 6월 10일보다 1517명 증가했다.
차 산업 경쟁력 강화를 위해 보성녹차가공유통센터의 노후 시설을 개선하고 말차 전용 제조·가공설비를 확충할 계획이다.
해양관광 분야에서는 벌교갯벌을 중심으로 여자만 국가해양생태공원 조성과 율포항 국가어항 지정·율포해양복합센터 건립을 추진한다. 2027년도 정부예산안에 4개 현안사업 국비 40억원이 반영된 만큼 국회 심의에 대응해 예산 확정을 추진할 방침이다.
군은 제6기 지역사회보장계획으로 복지 지원을 연계하고 5대 분야 47개 공약사업을 분기별 점검과 공약이행평가위원회 평가로 관리한다.
김 군수는 "기본소득이 군민 일상에 도움이 되고 차문화와 갯벌·바다가 지역 소득과 일자리로 이어지도록 주요 사업을 꼼꼼히 챙기겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com