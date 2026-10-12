동해시, 신규 공무원 37명 임용...인력 공백 해소

AI 핵심 요약beta
- 동해시가 12일 신규 공무원 37명을 임용했다
- 복지 수요 증가로 생긴 행정 공백을 해소했다
- 직원 부담을 덜고 시민서비스 질을 높이겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 12일 신규 공무원 37명을 임용해 인력 공백을 해소하고 행정 분야에 새로운 활력을 불어넣고 있다고 밝혔다.
최근 복지 수요 및 생활민원의 증가로 행정업무가 다양해짐에 따라 육아휴직과 퇴직으로 인한 결원이 발생하면서 여러 부서에서 업무 추진에 어려움을 겪어왔다.
이에 따라 이번 신규 임용은 기존 직원들의 부담을 경감하고 행정 공백을 최소화해 시민서비스의 질 향상에 기여할 것으로 기대된다.
신규 공무원은 일반행정 14명, 사회복지 8명, 토목 4명, 세무·공업·보건·간호 각 2명, 전산·환경·통신 각 1명 등 총 37명으로 구성된다.
이들은 12일부터 16일까지 공직 기본소양 및 현장학습, 소통 역량 강화 교육을 받은 후 각 부서에 배치돼 본격 업무를 시작하게 된다.
이정학 동해시장은 "인력 공백 속에서도 시민을 위해 최선을 다해온 직원들에게 감사하다"며 "이번 신규 임용이 직원들의 부담을 덜고 조직에 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
이어 "앞으로도 안정적인 인력 운영과 효율적인 조직 관리를 통해 직원들이 일하기 좋은 환경을 조성하고 시민이 체감하는 행정서비스의 질을 높여 나가겠다"고 덧붙였다.
onemoregive@newspim.com