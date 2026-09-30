[2026AG] 女유도 52㎏급 장세윤, 日선수에 반칙승 은메달 확보

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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 여자 유도의 차세대 에이스 장세윤(KH필룩스)이 홈 팬들의 일방적인 응원을 등에 업은 일본의 강자를 꺾고 아시안게임 결승 무대에 올랐다.

장세윤은 30일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 여자 52㎏급 준결승전에서 일본의 후지시로 고코로를 상대로 연장 골든스코어 혈투 끝에 반칙승을 거뒀다. 이번 대회 한국 유도 대표팀에 첫 메달이자 최소 은메달을 확보했다.

[나고야 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=장세윤이 30일(한국시간) 아이치·나고야 아시안게임 여자 유도 52㎏급 8강전에서 을 준비하고 있다. 2026.9.30 psoq1337@newspim.com

이날 준결승은 최대 고비였다. 상대인 후지시로는 이 체급 세계랭킹 10위이자 올해 각종 국제대회를 휩쓴 강력한 우승 후보였다. 세계랭킹 41위인 장세윤은 그동안 통산 맞대결에서 한 번도 승리하지 못했던 상대로 홈 매트의 이점까지 안은 후지시로를 맞아 시종일관 팽팽한 신경전을 벌였다.

앞선 라운드에서는 거침없는 승부사 기질을 뽐냈다. 16강전에서 사비라 코좀베르디에바(키르기스스탄)를 상대로 경기 시작 불과 16초 만에 허벅다리 한판승으로 돌려세웠고 8강전에서도 중국의 쉬아오위를 종료 46초 전 한판승으로 제압하며 기세를 올렸다.

준결승 정규시간 4분 동안 승부를 가리지 못한 두 선수는 나란히 지도 2개씩을 기록한 채 골든스코어로 접어들었다. 체력적 한계 속에서도 집중력을 잃지 않은 장세윤은 연장 시작 후 지친 기색 없이 끈질기게 공세를 퍼부으며 상대를 압박했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 장세윤. [사진=대한체육회] 2026.09.30 psoq1337@newspim.com

골든스코어 2분 54초께 초조해진 후지시로가 위장 공격을 시도했고 주심이 세 번째 지도를 선언하면서 장세윤의 짜릿한 반칙승이 확정됐다. 생애 첫 아시안게임 무대에서 숙적을 제압하고 결승 진출에 성공한 순간이다.

지난해 아시아유도선수권 동메달을 따내며 기량을 증명한 뒤 올해 국가대표 선발전 1, 2차를 모두 석권했던 장세윤은 이제 대망의 금메달을 향한 마지막 일전만 남겨두고 있다.

장세윤은 잠시 후 오루 5시부터 열리는 결승전에서 우즈베키스탄의 시타 카담보예바를 상대로 금메달 사냥에 나선다. 카담보예바는 올해 아시아선수권 은메달리스트로 만만치 않은 상대로 꼽힌다.

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