[2026AG] 클라이밍 서채현, 볼더링 준결승 만점 1위로 결승행

AI 핵심 요약beta
- 서채현이 30일 아시안게임 볼더링 준결승 1위로 올랐다.
- 4개 과제를 첫 시도에 모두 성공해 100점을 받았다.
- 노희주도 7위로 결승에 올라 한국은 메달 기대를 높였다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 여자 스포츠클라이밍의 간판 서채현(서울시청·노스페이스)이 완벽한 경기력으로 아시안게임 볼더링 준결승을 1위로 통과하며 금메달 사냥에 파란불을 켰다.
서채현은 30일 일본 나고야 국제전시장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 스포츠클라이밍 여자부 볼더링 준결승에서 4개의 과제를 모두 첫 시도에 완등하는 '플래시' 행진을 펼쳤다. 과제당 25점씩 총점 100점 만점을 획득한 서채현은 당당히 1위로 결승 무대에 올랐다.
개최국 일본의 강력한 우승 후보이자 2020 도쿄 올림픽 은메달리스트인 노나카 미호도 4개 과제를 모두 풀었으나 99.8점에 그쳤다. 세 번째 과제를 세 차례 시도 만에 끝내면서 첫 시도에 모두 성공한 서채현에게 0.2점 차 뒤진 2위로 준결승을 마쳤다.
함께 출전한 노희주(부산패밀리산악회)도 선전했다. 4개 과제 중 2개를 완등하며 69.8점을 기록, 전체 7위로 상위 8명에게 주어지는 결승행 티켓을 거머쥐었다.
주 종목인 리드에 앞서 먼저 치른 볼더링 준결승에서 기선 제압에 성공한 서채현은 생애 첫 아시안게임 금메달을 향해 성큼 다가섰다. 오는 10월 1일 열리는 볼더링 결승에서 정상에 오른 뒤 주 종목인 리드까지 석권할 경우 대회 2관왕이라는 위업을 달성하게 된다.
10월 1일 치러질 여자 볼더링 결승에는 한국의 서채현과 노희주를 비롯해 일본 2명, 중국 2명, 싱가포르 2명의 선수가 출전해 메달 색을 다툰다. 같은 날 진행되는 남자 스피드 종목 결승에는 조진용(한광고)과 김동준(충북체육회)이 나란히 진출해 메달 레이스에 힘을 보탠다.
psoq1337@newspim.com