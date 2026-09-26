김해시, '원도심 RE:CORE 프로젝트' 신규 공모 총력 대응

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364억원 규모 환경 정비·창업 공간 조성

원도심 활성화 문화·관광 인프라 강화

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해 원도심의 빈 점포와 유휴시설이 청년 창업과 문화예술을 결합한 지역 활성화 거점으로 재편된다.

김해시는 기존 시설 조성 중심의 도시재생에서 벗어나 빈 점포와 유휴공간을 활용하는 '원도심 RE:CORE 프로젝트' 공모에 대응한다고 26일 밝혔다.

경남 김해 5개 지구 도시재생 사업AI 구현 이미지 [사진=김해시] 2026.09.26

사업 규모는 국비 242억4000만 원과 지방비 122억4000만 원 등 모두 364억8000만 원이다. 국비와 지방비를 약 7대3 비율로 투입하는 방식이다.

시는 새로운 시설 조성은 최소화하고 공영주차장 확충과 가로환경 정비에 집중할 계획이다. 원도심의 주차난과 생활환경을 개선하고 빈 점포에는 팝업스토어와 문화예술 공간, 청년창업 공간, 지역 콘텐츠를 유치한다는 구상이다.

이를 통해 원도심 상권과 문화·관광 분야에 새로운 활력을 더한다는 방침이다. 서울 성수동처럼 사람들이 찾아와 머무는 원도심을 조성하는 것이 목표다.

시는 기존 도시재생 사업의 성과를 이어가면서 운영상 한계도 보완할 계획이다. 원도심·무계·삼방·진영·불암 등 5개 지구에 동상동 다어울림센터, 삼방어울림센터, 무계 예술창작소 등 주민 생활문화거점 27곳을 조성했다.

최근 3년간 주요 거점시설 이용자는 약 21만 명으로 집계됐다. 다만 일부 시설의 운영이 원활하지 않았던 점을 고려해 전문 운영주체를 도입하고 공공기관 위탁 등을 통해 사후관리를 강화한다.

2027년 기존 5개 지구 도시재생 사업이 마무리되면 '도시재생 2.0'도 본격화한다. 첫 사업은 대성지구 노후주거지 정비다.

대성지구에는 주차장 7곳과 91면의 주차 공간을 조성하고 소방도로 88ｍ를 확충한다. 사업비의 약 70%는 국·도비로 지원받아 시비 부담을 줄일 계획이다.

시는 이후 원도심 거점특화 복합재생과 후속 노후주거지 정비, 신경제기반형 도시재생으로 사업을 단계적으로 확대한다. 주거환경 개선과 원도심·지역경제 활성화를 함께 추진한다는 방침이다.

시 관계자는 "원도심 RE:CORE 프로젝트를 통해 비어가는 원도심을 찾아오는 원도심으로 바꾸겠다"며 "공공 투자가 민간의 자발적인 참여와 지역의 활력으로 이어지도록 하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com