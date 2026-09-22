유지안, '김부장' 빌런 벗고 청순·시크 오간 새 프로필 공개

AI 핵심 요약beta
- 배우 유지안이 22일 새 프로필을 공개했다.
- 청순한 미소부터 시크한 분위기까지 담았다.
- '김부장' 빌런 주혜리와 다른 매력을 보였다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 유지안이 청순함부터 시크함까지 폭넓은 매력을 담은 새 프로필을 공개했다.
22일 소속사 판타지오는 유지안의 새로운 프로필 사진을 공개했다. 이번 프로필에서 유지안은 자연스러운 스타일링부터 세련된 분위기의 착장까지 소화하며 신인 배우다운 풋풋함과 다채로운 매력을 드러냈다.
흰 티셔츠에 자연스럽게 연출한 헤어스타일로 카메라 앞에 선 유지안은 환한 미소로 밝고 청량한 분위기를 자아냈다. 차분하게 카메라를 응시한 컷에서는 깊어진 눈빛으로 색다른 매력을 보여줬다.
블랙 슬리브리스 착장에서는 분위기를 반전시켰다. 내추럴하게 머리를 풀어 내린 모습으로 차분한 무드를 완성한 데 이어, 헤어를 묶어 올린 스타일링으로 한층 성숙한 이미지를 선보였다. 특히 전신 컷에서는 큰 키와 남다른 비율을 살린 절제된 포즈로 시크한 매력을 더했다.
유지안은 인기리에 종영한 SBS '김부장'에서 주학건설 회장 주강찬(주상욱)의 딸 주혜리 역을 맡아 시청자들에게 눈도장을 찍었다. 데뷔작부터 빌런 캐릭터를 맡은 그는 안정적인 연기로 캐릭터의 존재감을 살리며 강렬한 인상을 남겼다.
이번 새 프로필에서는 '김부장' 속 주혜리와는 상반된 분위기를 보여주며 배우로서의 또 다른 가능성을 드러냈다. 다양한 이미지와 캐릭터를 소화하며 활동 영역을 넓혀가고 있는 유지안의 향후 행보에 관심이 모인다.
moonddo00@newspim.com