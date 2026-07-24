유지안, '김부장' 빌런 주혜리로 눈도장…"행복했고 많이 배웠다"

AI 핵심 요약beta
- 배우 유지안이 24일 SBS 드라마 김부장 종영 앞두고 시청자들에게 감사 인사를 전했다
- 데뷔작 김부장에서 빌런 주혜리 역을 맡아 강렬한 연기로 호평받으며 차세대 기대주로 눈도장을 찍었다
- 김부장 9회는 24일 밤 9시50분 10회 최종회는 25일 밤 9시45분에 방송된다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 유지안이 SBS 금토드라마 '김부장' 종영을 앞두고 시청자들에게 감사의 마음을 전했다.
유지안은 인기리에 방영 중인 SBS 금토드라마 '김부장'에서 교내 막강한 권력을 가진 주학건설 회장의 딸 '주혜리' 역을 맡아 시청자들의 분노를 유발하는 악행과 거침없는 빌런 면모를 그려내며 강렬한 존재감을 각인시켰다.
유지안은 학교에서는 권력을 앞세워 동급생들 사이 군림하고 아빠인 주강찬(주상욱) 앞에서는 불안한 내면을 드러내는 주혜리의 양면적인 모습을 안정적으로 표현, 극 전반에 긴장감을 더하며 활약을 펼치고 있다.
유지안은 소속사 판타지오를 통해 "'김부장'은 제게 정말 소중한 첫걸음 같은 작품이다. 좋은 작품에서 좋은 분들과 함께할 수 있어서 정말 행복했고 많은 것을 배웠다. 데뷔작인 만큼 많이 떨리기도 했는데 방영 이후 많은 관심을 보내주셔서 정말 감사하고 행복했다"라며 뜻깊은 소감을 전했다.
이어 "'김부장'을 시청해 주시고 사랑해 주신 시청자분들께 감사드린다. 보내주신 응원도 잊지 않겠다. 다시 한번 진심으로 감사드린다"라며 시청자들을 향한 감사 인사를 덧붙였다.
이처럼 유지안은 데뷔작인 '김부장'에서 캐릭터에 자연스럽게 녹아드는 연기를 선보이며 차세대 기대주로서 눈도장을 찍었다. '김부장'이 최종회를 앞둔 가운데 마지막까지 이어질 유지안의 활약에도 기대가 모인다.
한편, 유지안이 출연 중인 SBS 금토드라마 '김부장' 9회는 오늘(24일) 오후 9시 50분 방송되며, 최종회인 10회는 25일 오후 9시 45분 방송된다.
moonddo00@newspim.com