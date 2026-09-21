[2026AG] 안현기, 남자 태극권·태극검 동메달…우슈에서 첫 메달

AI 핵심 요약beta
- 안현기가 21일 아시안게임 우슈 동메달을 땄다
- 태극권 9.713점과 태극검 9.716점으로 3위에 올랐다
- 한국 선수단에 대회 첫 메달을 안겼다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 우슈 대표팀의 안현기(충북개발공사)가 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 값진 동메달을 목에 걸며 한국 선수단에 소중한 첫 메달을 안겼다.
안현기는 21일 일본 나고야 아이치현 무도관에서 열린 대회 우슈 남자 태극권·태극검 전능 경기에서 태극권 9.713점, 태극검 9.716점을 받아 합계 19.429점을 기록하며 전체 3위로 시상대에 섰다.
오전 치러진 태극권에서 9.713점으로 4위를 기록했던 안현기는 오후에 이어진 태극검에서 9.716점을 획득하며 매서운 뒷심을 발휘했다. 결국 순위를 한 단계 끌어올리며 당당히 동메달을 목에 걸었다.
이 종목 금메달은 태극권과 태극검에서 각각 9.780점을 얻어 합계 19.560점을 기록한 중국의 류더원에게 돌아갔다. 은메달은 합계 19.453점을 획득한 대만의 쑨자훙이 차지했다.
대회 초반 우슈 대표팀의 에이스로서 완벽한 연기를 펼친 안현기는 한국 우슈의 저력을 증명하며 기분 좋은 출발을 알렸다.
psoq1337@newspim.com