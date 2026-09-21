[핌in잠실] 'MLB 67홈런' 최지만, KT행…신인 드래프트 2라운드 전체 5순위 지명

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 미국 프로야구 메이저리그(MLB)에서 통산 67홈런을 기록한 최지만(35·울산 웨일즈)이 KT의 선택을 받았다.

KT은 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열린 2027 KBO 신인드래프트 2라운드 전체 5순위에서 최지만을 지명했다.

[고양=뉴스핌] 최지만이 1일 경기 고양 국가대표 야구 훈련장에서 열린 2027 KBO 신인 드래프트 트라이아웃에 참가한 후 취재진을 만나 인터뷰 하고 있다. [사진=한지용 기자] 2026.09.01 football1229@newspim.com

동산고를 졸업한 최지만은 2009년 시애틀 매리너스와 계약하며 미국 무대로 향했다. 최지만은 긴 마이너리그 생활을 거쳐 2016년 LA 에인절스에서 메이저리그에 데뷔했다. 이후 뉴욕 양키스와 밀워키 브루어스, 탬파베이 레이스, 피츠버그 파이리츠, 샌디에이고 파드리스 등을 거쳤다.

MLB 통산 성적은 525경기 타율 0.234, 367안타(67홈런) 238타점 190득점, OPS(출루율+장타율) 0.764다. 탬파베이에서 뛰던 2019년에는 127경기 타율 0.261, 107안타(19홈런) 63타점 54득점, OPS 0.822를 기록하며 빅리그 데뷔 후 가장 많은 홈런을 때렸다. 2020년에는 한국인 야수 최초로 월드시리즈 무대도 밟았다.

이후 최지만은 2024년 6월 뉴욕 메츠 산하 마이너리그에서 뛰다 방출됐다. 이후 한국으로 돌아와 2025년부터 사회복무요원 생활을 시작했다. 하지만 무릎 통증이 악화돼 8월 5급 전시근로역 판정을 받아 전역했다.

최지만은 현역 생활을 이어가고자 올해 울산 웨일즈에 입단했다. KBO 퓨처스리그(2군)에서는 28경기 타율 0.328, 19안타(2홈런) 12타점 8득점, OPS 0.918을 기록하며 타격 능력을 자랑했다.

KBO리그 진입을 위해 신인드래프트 절차도 밟았다. 최지만은 지난 1일 경기 고양 국가대표 야구훈련장에서 열린 2027 KBO 신인드래프트 트라이아웃에 참가해 10개 구단 스카우트 앞에서 타격과 수비 능력을 점검받았다.

당시 최지만은 취재진과 만나 "1라운드 지명에는 크게 신경 쓰지 않는다. 나는 한 8라운드 정도에 뽑히면 좋겠다"고 말했다. 이어 "드래프트는 어린 선수들에게 수능과 같다. 좋은 순위에 지명돼 부모님들도 계약금을 받아야 한다"며 어린 선수들에게 상위 지명 기회가 먼저 돌아가기를 바란다는 뜻을 밝힌 바 있다.

1라운드에서 이름이 불리지 않았던 최지만은 2라운드 5순위로 KT의 선택을 받았다. 최지만 KT와 계약을 마치면 미국 무대에 도전한 지 17년 만에 처음으로 KBO리그 1군 무대를 밟게 된다.

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