[프로야구] '전직 메이저리거' 최지만, 2027 KBO 신인드래프트 트라이아웃 참가 공식화

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 미국프로야구 메이저리그(MLB) 출신 최지만(35·울산 웨일즈)이 KBO리그 진입을 위한 절차에 나선다.

울산 웨일즈는 28일 "최지만이 오는 9월 1일 경기도 고양 국가대표 야구훈련장에서 열리는 2027 KBO 신인드래프트 트라이아웃에 참가한다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 울산 웨일즈 최지만. [사진 = 울산 웨일즈]

최지만은 동산고를 졸업한 뒤 2009년 시애틀 매리너스와 계약하며 곧장 미국 무대에 도전했다. 이후 마이너리그를 거쳐 2016년 LA 에인절스에서 MLB에 데뷔했다.

빅리그에서는 뉴욕 양키스, 밀워키 브루어스, 탬파베이 레이스, 피츠버그 파이리츠, 샌디에이고 파드리스 등을 거쳤다. MLB 통산 성적은 525경기 타율 0.234, 67홈런, 238타점이다.

탬파베이에서 뛰던 2020년에는 한국인 야수 최초로 월드시리즈 선발 출전 기록도 세웠다.

최지만은 2023시즌 부상 여파를 겪은 뒤 이듬해 6월 뉴욕 메츠에서 방출됐다. 이후 국내 복귀를 결심하고 사회복무요원으로 입대했지만, 무릎 부상으로 전시근로역 판정을 받고 소집 해제됐다.

재활을 이어가던 최지만은 지난 4월 올해 창단한 프로야구 시민구단 울산 웨일즈와 계약했다. KBO리그 복귀를 목표로 퓨처스리그(2군) 무대에서 실전 감각을 끌어올렸다.

올 시즌 퓨처스리그 성적은 20경기 타율 0.308, 12안타(1홈런), 7타점, OPS(출루율+장타율) 0.847이다.

2027 KBO 신인드래프트는 9월 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드에서 열릴 예정이다.

football1229@newspim.com