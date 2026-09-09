[프로야구] KBO, 2027 신인 드래프트 21일 개최…최지만·하현승·김지우 어디로

AI 핵심 요약beta
- KBO가 21일 오후 2시 2027 신인드래프트를 연다.
- 전면 드래프트로 1~11라운드 지명하고 총 110명을 뽑는다.
- 최지만과 하현승 등 유망주 행선지에 관심이 쏠린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=KBO는 21일 오후 2시 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2027 KBO 신인 드래프트를 개최한다.
2027 KBO 신인 드래프트는 전면 드래프트 방식으로 진행된다. 지명은 1라운드부터 11라운드까지 이뤄지며, 2025년도 구단 순위의 역순인 키움-두산-KIA-롯데-KT-NC-삼성-SSG-한화-LG 순서로 실시된다.
이번 드래프트에서 신인 지명권이 트레이드된 사례는 NC가 삼성으로부터 3라운드 지명권을 양수 받은 1건이다. 이에 따라 NC는 삼성의 3라운드 지명권을 추가로 행사하게 된다. 전 구단이 모든 지명권을 행사할 경우, NC는 12명, 삼성은 10명, 나머지 8개 구단은 각각 11명의 선수를 지명하게 돼 총 110명의 선수가 KBO 리그 구단 유니폼을 입는다.
올해 신인 드래프트 지명 대상자는 고교 졸업 예정자 891명, 대학교 졸업 예정자 326명, 얼리 드래프트 신청자 43명, 해외 아마 및 프로 출신 등 기타 선수 20명 등 총 1,280명이다.
아마추어 유망주 집중 육성을 위해 KBO가 2022년부터 매년 개최하고 있는 KBO 넥스트-레벨 트레이닝 캠프(KBO Next-Level Training Camp)출신 선수들도 이번 드래프트에 참가한다. 지난 2026 KBO 신인 드래프트에서는 20명이 지명됐으며, 특히 1라운드에 4명이 지명된 바 있다.
야구팬들의 현장 관람도 가능하다. 입장권은 추첨을 통하여 총 110명에게 제공된다. 10일 오전 10시부터 오후 11시 59분까지 KBO 홈페이지를 통해서 신청 가능하다. 입장권 배포는 행사 당일 오후 12시 30분부터 3층 크리스탈볼룸 앞 안내데스크에서 본인 확인 후 티켓을 수령할 수 있다.
한편 이번 신인 드래프트에서는 미국 메이저리그(MLB) 통산 525경기 타율 0.234, 367안타(67홈런) 238타점 190득점을 기록했던 최지만(울산), 고교 최대어라 불리는 하현승(부산고), 김지우(서울고), 박근서(서울디자인고)의 행선지에 관심이 쏠린다.
willowdy@newspim.com