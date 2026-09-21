엔믹스, 10월 19일 미니 6집으로 컴백…트랙리스트 공개

AI 핵심 요약beta
- 엔믹스가 21일 미니 6집 신보 소식을 전했다.
- 10월 19일 ‘스트레인지 뮤즈’로 컴백한다.
- 멤버들은 유닛곡 작사·작곡에 참여했다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = JYP Ent. 그룹 엔믹스가 10월 미니 6집으로 컴백한다.
소속사 JYP엔터테인먼트는 21일 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 엔믹스의 신보 '스트레인지 뮤즈(Strange Muse)' 발매 소식을 알리며 트랙리스트를 전격 공개했다.
트랙리스트에 따르면 앨범에는 타이틀곡 '긴 소원 (Birthday Wish)'를 필두로 '키로신(Kerosene)', '루드 톡(RudE TaLK)', 너는 달 (Sing to the Moon)', '핫 앤 언바더드(Hot 'n Unbothered)', '휙(WHIP)'까지 총 여섯 곡이 수록된다.
데뷔 이래 처음 선보이는 유닛곡들이 시선을 붙잡는 가운데, 이번에도 엔믹스 멤버들이 작사와 작곡 작업에 직접 참여해 진정성을 더하고 음악 역량을 뽐냈다.
릴리와 해원, 설윤과 배이, 지우와 규진이 각각 자신들의 유닛곡 작사 크레디트에 이름을 올렸고 규진은 작곡에도 힘을 보탰다. 배이는 3번 트랙 '루드 톡'의 작사에 참여했다.
엔믹스의 여섯 번째 미니 앨범 '스트레인지 뮤즈'는 오는 10월 19일 오후 6시 정식 발매된다.
또한 11월 27일~29일에는 인천 인스파이어 아레나에서 앙코르 콘서트를 개최하고 데뷔 첫 월드투어 '에피소드1: 제로 프론티어(EPISODE 1: ZERO FRONTIER)' 약 1년간의 대장정 피날레를 맞이한다.
alice09@newspim.com