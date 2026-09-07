'JYP 막내' 킥플립, 10월 6일 컴백…첫 더블 타이틀

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = JYP Ent. 막내 보이그룹 킥플립이 그룹 최초로 더블 타이틀곡으로 컴백한다.

JYP는 7일 그룹 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널에 스케줄러를 게재하고 킥플립이 오는 10월 6일 새 미니 앨범 '킥 오프 더 월 파트.1(KICK OFF THE WALL Pt. 1)'을 발매한다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 킥플립의 컴백 스케줄러. [사진=JYP엔터테인먼트] 2026.09.07 alice09@newspim.com

스케줄러에 따르면 킥플립은 트랙리스트, 콘셉트 포토, 뮤직비디오 티저 및 포토, 트랙 스포일러 등 풍성한 콘텐츠를 순차적으로 선보이고 발매 당일에는 Mnet M2 컴백 스테이지를 진행한다.

공개된 영상은 스케이트보드가 벽을 향해 거침없이 돌진해 이를 깨부수는 장면으로 자유분방한 청춘 에너지를 역동적으로 담아내 눈길을 끌었다.

스케이트보드라는 오브제와 벽이 부서지는 연출을 통해 '보드를 한 바퀴 돌려 앞으로 나아가는 것처럼 기존의 것에 얽매이지 않고 새롭게 활약하겠다'는 포부를 담은 그룹명과 새 앨범명 '킥 오프 더 월'이 지닌 의미를 감각적으로 연결하며 신보 콘셉트를 직관적으로 각인시켰다.

킥플립의 새로운 미니앨범은 10월 6일 오후 6시 발매된다.

alice09@newspim.com