스맥, 中 '신텍'과 지능형 공작기계·자율제조 공동 개발

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AI 기반 자율제조 솔루션 개발…한국서 검증 후 중국·베트남 진출

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 공작기계 및 자동화 솔루션 전문기업 스맥은 글로벌 CNC·모션제어 전문기업 신텍과 차세대 지능형 공작기계 및 피지컬 AI 기반 자율제조 분야의 전략적 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 7일 밝혔다.

스맥의 공작기계 설계·제조 및 가공 응용기술과 신텍의 CNC, 서보·드라이브, 모션제어, 로봇 기술을 결합해 차세대 공작기계와 자율제조 솔루션을 공동 개발하기로 했다.

신텍 총관리처총감 크리스틴 황, 스맥 대표이사 권오혁가 기념촬영을 하고 있다. [사진=스맥]

회사에 따르면 협력 분야는 AI 기반 제어, 소프트웨어 정의 공작기계, 로봇 자동화, 무인 자율제조 셀 등이다. 5축 가공, 반도체·쿼츠 특화장비, 로봇 기반 머신텐딩도 공동 개발·실증 대상으로 검토 중이다. 대만에 본사를 둔 신텍은 CNC 컨트롤러와 산업용 로봇, 스마트팩토리 솔루션을 공급하는 모션제어 전문기업이다.

스맥은 이번 협력을 통해 자율제조 플랫폼 기업으로의 전환을 본격화할 계획이다. 양사는 먼저 한국에서 기술통합과 성능·신뢰성 검증, 고객 레퍼런스 확보를 진행한 뒤 중국과 베트남 시장으로 공동 사업화를 확대할 예정이다.

권오혁 스맥 대표이사는 "스맥의 공작기계·가공 기술과 신텍의 모션제어·로봇 기술을 결합해 차세대 지능형 공작기계와 자율제조 솔루션을 공동 개발할 것"이라며 "한국에서 검증과 레퍼런스를 확보한 뒤 중국과 베트남 시장에서 사업 성과로 이어가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com