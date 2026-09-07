CJ대한통운, 준법경영 국제표준 6년 연속 인증

AI 핵심 요약beta
- CJ대한통운은 7일 ISO37301 사후심사를 통과했다.
- 물류업계 최초 인증을 획득한 뒤 6년 연속 유지했다.
- 교육·모니터링 등 준법경영 체계를 강화했다.
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직급·업무별 교육 세분화
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ대한통운은 한국준법진흥원이 주관한 규범준수경영시스템 국제표준 'ISO37301' 2차 사후심사를 통과해 인증을 유지했다고 7일 밝혔다.
지난 2021년 물류업계 최초로 인증을 획득한 뒤 6년 연속 유지했다. ISO37301은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 규범준수경영시스템 국제표준으로, 기업이 법규와 윤리규범 준수를 위한 정책과 관리체계를 갖추고 효과적으로 운영하는지를 평가한다.
인증을 유지하려면 최초 인증 이후 매년 사후심사와 3년마다 갱신심사를 거쳐야 한다. CJ대한통운은 법규와 경영환경 변화를 반영해 교육과 정보 제공, 현장 모니터링 등 준법경영 실행체계를 운영하고 있다.
교육 프로그램은 신입사원·승진자·신임리더·경영진 등 직급과 역할별로 나눴다. 하도급법·공정거래법·개인정보보호법 등 업무 관련 법규를 중심으로 실무 교육도 진행한다.
최신 판례와 주요 규제 동향을 담은 사내 뉴스레터 '컴플라이언스 가제트(Compliance Gazette)'도 정기적으로 발행한다. 각 부서의 준법 통제 현황을 점검하고 잠재적 위험을 식별하는 '컴플라이언스 코디네이터' 60명도 조직별로 활동하고 있다.
CJ대한통운은 지난해 공정거래위원회의 공정거래 자율준수프로그램(CP) 등급평가에서 우수기업으로 선정됐다.
kji01@newspim.com