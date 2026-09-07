CJ대한통운, 준법경영 국제표준 6년 연속 인증

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준법 코디네이터 60명 운영

직급·업무별 교육 세분화

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ대한통운은 한국준법진흥원이 주관한 규범준수경영시스템 국제표준 'ISO37301' 2차 사후심사를 통과해 인증을 유지했다고 7일 밝혔다.

지난 2021년 물류업계 최초로 인증을 획득한 뒤 6년 연속 유지했다. ISO37301은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 규범준수경영시스템 국제표준으로, 기업이 법규와 윤리규범 준수를 위한 정책과 관리체계를 갖추고 효과적으로 운영하는지를 평가한다.

CJ대한통운 CI. [사진=CJ대한통운]

인증을 유지하려면 최초 인증 이후 매년 사후심사와 3년마다 갱신심사를 거쳐야 한다. CJ대한통운은 법규와 경영환경 변화를 반영해 교육과 정보 제공, 현장 모니터링 등 준법경영 실행체계를 운영하고 있다.

교육 프로그램은 신입사원·승진자·신임리더·경영진 등 직급과 역할별로 나눴다. 하도급법·공정거래법·개인정보보호법 등 업무 관련 법규를 중심으로 실무 교육도 진행한다.

최신 판례와 주요 규제 동향을 담은 사내 뉴스레터 '컴플라이언스 가제트(Compliance Gazette)'도 정기적으로 발행한다. 각 부서의 준법 통제 현황을 점검하고 잠재적 위험을 식별하는 '컴플라이언스 코디네이터' 60명도 조직별로 활동하고 있다.

CJ대한통운은 지난해 공정거래위원회의 공정거래 자율준수프로그램(CP) 등급평가에서 우수기업으로 선정됐다.

kji01@newspim.com