CJ온스타일, 오늘도착 주문 오후 3시까지 연장

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인천센터 규모 2배 확대

서비스 상품 약 67% 늘어

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ온스타일은 인천 풀필먼트 센터를 열고 주문 당일 상품을 배송하는 '오늘도착'의 주문 마감 시간을 기존 정오에서 오후 3시까지 연장했다고 7일 밝혔다.

서비스 권역은 서울과 수원·분당·고양 등 수도권 전역이다. CJ온스타일은 대형 풀필먼트 센터에서 입고부터 보관·피킹·포장·출고까지 전 과정을 처리하면서 오후 3시까지 당일배송 주문을 받는 것은 종합몰 최초라고 설명했다.

CJ온스타일이 물류 인프라를 확충하고 '오늘도착' 주문 마감시간을 기존 정오에서 오후 3시까지 확대한다. [사진=CJ온스타일]

CJ온스타일은 상품 물량 증가와 수도권 배송 수요에 대응하기 위해 기존 군포 물류 거점을 인천으로 확장 이전했다. 올해 상반기 센터 물동량은 전년 대비 13% 증가했다.

인천 풀필먼트 센터는 기존 군포 센터의 2배 규모로 약 100만개 상품을 보관할 수 있다. 오늘도착 서비스 대상 상품 수도 군포 센터와 비교해 약 67% 늘었다.

새 센터는 인천항과 가까워 입항 상품의 센터 입고 시간을 단축할 수 있다. CJ온스타일은 이를 통해 물류 운영 효율을 높일 수 있을 것으로 보고 있다.

CJ온스타일은 기존 광주 허브와 신규 인천 풀필먼트 센터로 물류 거점을 이원화하고 상품별 물류 운영 체계를 구축할 계획이다.

CJ온스타일은 지난해 선보인 빠른 배송 브랜드 '바로도착'을 통해 오늘도착과 새벽도착, 내일도착, 주말도착 등 배송 서비스를 운영하고 있다.

kji01@newspim.com