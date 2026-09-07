한진, 네팔 이재민에 구호 담요 4만여 점 수송

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인천서 카트만두 직항 운송

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한진은 대홍수 피해를 입은 네팔 이재민을 지원하기 위한 긴급 구호물자 4만여 점의 운송을 완료했다고 7일 밝혔다.

한진은 외교부와 한국국제협력단(KOICA·코이카)이 주관하는 '네팔 대홍수 피해 긴급구호물자 이송 사업'에 물류 수행기관으로 참여했다. 지원 물품은 코이카 비축물자인 중보온담요와 비상보온담요다.

한진 관계자들이 인천공항 글로벌물류센터(GDC)에서 네팔 대홍수 피해 이재민을 위한 긴급 구호물자를 출고하며 수송을 준비하고 있다. [사진=한진]

구호물자는 한진 인천공항 글로벌물류센터(GDC)에서 출고·보관과 항공 적재 준비 과정을 거친 뒤 대한항공 직항편으로 네팔 카트만두 공항까지 운송됐다.

인천국제공항에서 카트만두 공항까지 이동 거리는 약 4000km로 직항편으로 약 7시간이 걸린다. 한진은 GDC 물류 인프라와 직항편을 연계해 물품 확보부터 현지 도착까지 걸리는 시간을 줄였다.

한진은 지난해 5월 미얀마 지진 피해 구호물자를 운송했고 지난달에는 베네수엘라 지진 피해 구호물자의 국제 복합운송을 맡았다.

한진은 앞으로도 자사의 글로벌 물류 역량을 활용해 인도적 지원 활동에 참여할 계획이다.

kji01@newspim.com