해태제과, 첫 음료·디저트 나왔다... 과자로 즐기는 가을 카페 에디션 4종

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 해태제과가 가을 카페 음료와 디저트를 모티프로 한 시즌 에디션 4종을 7일 내놨다.

해태제과 과자로 즐기는 가을 카페 에디션 4종. [사진= 크라운해태]

그동안 제철 과일이나 곡물 등 원물을 중심으로 시즌 제품을 선보여 온 해태제과가 계절 감성을 살린 음료와 디저트 메뉴로 시즌 에디션을 구성한 것은 이번이 처음이다. 가을철 카페에서 즐기는 디저트를 언제 어디서나 즐길 수 있도록 만든 시즌 에디션으로, 물량은 320만 개로 한정했다.

이번 가을 시즌 에디션의 콘셉트는 'Fall in café'다. '빠지다'와 '가을'을 동시에 뜻하는 'Fall'의 중의적 의미를 활용해 '가을 카페에 빠지다'라는 뜻을 담았다. 하루 중 가장 느긋한 오후 3시 카페에서 즐기는 음료 3종과 디저트 1종으로 구성했다.

제품 라인업은 맛동산 밤라떼 맛, 샌드에이스 크림라떼 맛, 자유시간 로열밀크티 맛, 오예스 베이크하우스 얼그레이&쇼콜라 맛 등 4종이다. 카페에서 음료 한 잔에 디저트를 곁들여 먹는 재미를 과자에 담아낸 것이 특징이다.

해태제과는 각 제품의 오리지널리티를 바탕으로 가을 대표 음료·디저트와의 조합을 찾는 데 주력했다고 설명했다. 고소한 맛동산에는 밤라떼, 비스킷 사이에 크림을 채운 샌드에이스에는 크림라떼, 초콜릿으로 감싼 자유시간과 오예스에는 각각 밀크티와 얼그레이를 더해 고소함과 진함, 부드러움, 향긋함을 살렸다.

해태제과 관계자는 "디저트 문화에 익숙한 젊은 소비자들이 친숙한 과자에서 새로운 즐거움을 발견할 수 있도록 구성했다"라며 "따뜻하고 여유로운 가을 오후 3시의 카페 감성을 과자로 만나보시길 바란다"라고 말했다.

fineview@newspim.com