조정식 의장, 베트남 국회의장 회담…"푸꾸옥 APEC 성공 위해 적극 협력"

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조 의장 "취임 후 첫 외빈 맞아 의미 커"

쩐 타잉 먼 의장 "긴밀 협력 준비돼 있어"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 조정식 국회의장은 7일 쩐 타잉 먼 베트남 국회의장과 회담을 열고 한·베 관계 발전과 양국 의회 간 교류·협력 방안을 논의했다.

조 의장은 이날 서울 여의도 국회 접견실에서 "취임 후 첫 외빈으로 맞이하게 돼 의미가 크다"며 "1년 사이 양국 국회의장이 상호 방문한 것은 한국과 베트남의 특별한 우정을 보여주는 증거"라고 말했다.

조정식 국회의장이 7일 서울 여의도 국회 접견실에서 쩐 타잉 먼 베트남 국회의장과 만나 기념사진을 찍고 있다. [사진=국회의장실]

양국은 2022년 포괄적 전략 동반자 관계로 격상된 이후 경제·인적 교류 등 모든 분야에서 협력을 심화해왔다. 베트남은 교역·투자·인적교류 등에서 아세안 내 한국의 핵심 협력국으로 자리 잡았으며, 국내 베트남 유학생이 10만 명에 이르러 외국인 유학생 중 1위를 기록하고 있다.

조 의장은 "양국 관계의 지속적 발전을 위해서는 정부 간 협력뿐 아니라 의회 간 소통도 중요하다"며 "지난해 체결한 양국 국회 간 양해각서(MOU)를 바탕으로 의원친선협회를 비롯한 의회 교류가 활성화되길 기대한다"고 했다.

이어 "내년 베트남 푸꾸옥에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 성공을 위해 국회 차원에서 협력하겠다"고 덧붙였다.

쩐 타잉 먼 베트남 국회의장은 "의장님 취임 후 방문하는 첫 외빈이라는 점을 영광으로 생각한다"며 "저 역시 베트남 국회의장 자격으로 처음 한국을 방문했다"고 말했다.

그는 "수교 이후 베트남과 한국의 관계는 양국 국민과 기업에 실질적인 혜택을 주는 방향으로 성과를 거뒀다"며 "베트남 국회는 양국 간 유대 강화를 위해 대한민국 국회와 긴밀하게 협력할 준비가 돼 있다"고 했다.

allpass@newspim.com