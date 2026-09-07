[인사] 한국예탁결제원

AI 핵심 요약beta
- 회사가 7일 부장·팀장 인사를 단행했다.
- 지역서비스·홍보·리스크관리 등 부장급을 전보했다.
- IT인프라·차세대개발 등 팀장 보임·전보했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇ 부장 전보
▲지역서비스부 부장 박인선 ▲홍보부 부장 여상현 ▲리스크관리부 부장 이정욱 ▲차세대사업실 실장 이형근 ▲차세대개발실 실장 손영일
◇ 팀장 보임
▲IT인프라운영부 시스템관리1팀 팀장 이규하 ▲증권데이터부 데이터기획팀 팀장 석지웅(9.30일자)
◇ 팀장 전보
▲차세대개발실 IT인프라팀 팀장 박준호 ▲IT서비스2부 유통등록서비스팀 팀장 김민지 ▲차세대개발실 IT개발3팀 팀장 김형욱 ▲차세대개발실 IT개발2팀 팀장 김송주 ▲성장혁신실 선임전산역 남규현 ▲IT서비스2부 기업지원서비스팀 팀장 김승준 ▲정보보호부 IT보안팀 팀장 곽병찬 ▲증권데이터부 증권데이터관리팀 팀장 박활(10.31일자) ▲IT서비스2부 전자등록서비스팀 팀장 신명진 ▲차세대개발실 IT개발1팀 팀장 박선욱 ▲차세대사업실 사업관리팀 팀장 우종하 ▲차세대사업실 BIZ3팀 팀장 강지훈 ▲차세대사업실 BIZ2팀 팀장 조홍래 ▲차세대사업실 BIZ1팀 팀장 정초롱(9.30일자) ▲인사부 선임조사역 김상규(9.30일자) ▲지역서비스부 부산고객센터 팀장 김성보(9.30일자) ▲증권데이터부 데이터사업팀 팀장 문향미(9.30일자) ▲글로벌시장2부 미국시장결제팀 팀장 이소영(9.30일자) ▲주식·파생등록부 주식권리관리팀 팀장 허주현(9.30일자)
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