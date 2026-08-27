아워벌스데이 데뷔 싱글, 초동 11만장…역대 걸그룹 10위

AI 핵심 요약beta
- 아워벌스데이가 26일 데뷔 싱글 초동 11만장 넘겼다.
- 첫 싱글 ‘아워 벌스데이’는 일주일간 11만1324장 팔렸다.
- 역대 걸그룹 데뷔 초동 10위에 오르며 눈도장 찍었다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = JYP Ent. 신인 걸그룹 아워벌스데이가 초동(앨범 발매 후 일주일간 판매량) 11만 장을 돌파했다.
지난 26일 한터차트에 따르면, 아워벌스데이의 첫 번째 싱글 '아워 벌스데이(Our Birthday)'는 발매 일주일(8월 19일~25일) 동안 총 11만1324장이 판매됐다. 이는 역대 걸그룹 데뷔 초동 10위에 달하는 기록이다.
아워벌스데이는 JYP엔터테인먼트가 엔믹스 이후 4년 만에 선보이는 걸그룹이다. KBS 2TV '더 딴따라' 우승을 차지한 조혜진을 비롯해 국초록, 신혜원, 유, 베이비, 아치라야, 키라라까지 탄탄한 실력과 각기 다른 색깔을 지닌 일곱 멤버로 구성됐다.
아워벌스데이는 데뷔 첫 주 타이틀곡 '스퀴지(SQUEEZY)'로 음악 방송 활동을 펼치며 글로벌 팬들에게 강렬한 첫인상을 남겼다. 복잡한 감정과 스트레스를 털어내자는 메시지를 아워벌스데이만의 재치 있고 통통 튀는 방식으로 풀어내며 신인답지 않은 존재감을 발휘하고 있다.
alice09@newspim.com