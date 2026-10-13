바로팜 "CHD제약, 약국 코스메슈티컬 '레비클' 日 진출"

AI 핵심 요약beta
- 바로팜은 13일 자회사 레비클의 일본 공식 진출을 밝혔다
- 레비클은 도쿄 주요 매장 판매를 시작해 80곳에 입점한다
- 바로팜은 12월 미국 아마존 진출을 추진하며 해외 판매를 확대한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 약국 플랫폼 기업 바로팜은 자회사 CHD제약의 약국 전용 코스메슈티컬 브랜드 '레비클'이 일본에 공식 진출했다고 13일 밝혔다.
레비클은 지난 8일부터 일본 뷰티·드럭스토어 '아인즈앤툴페' 신주쿠점을 비롯한 도쿄 주요 매장에서 판매를 시작했다. 회사에 따르면 아인즈앤툴페 약 80개 매장에 순차적으로 입점할 예정이다.
CHD제약이 올해 1월 선보인 레비클은 첫 제품 '레비클RX PDRN EGF 크림'이 출시 6개월 만에 전국 2000개 이상의 약국에 공급됐다. 지난 7~8월에는 선크림, 마스크팩, 나이아신아마이드 제품을 차례로 출시하며 라인업을 확대했다.
바로팜 그룹은 CHD제약의 의약품 제조 노하우와 바로팜의 약국 데이터 분석을 결합해 제품을 개발하고 있다. 유통과 판매는 자회사 비알피랩스가 담당한다.
바로팜은 일본 내 판매 채널 확대를 진행 중이다. 현지에서 'K-파마시 더마 브랜드'를 내세워 마케팅을 펼치고 있으며, 일본 약국 체인 등과도 추가 입점을 협의하고 있다.
북미 시장 진출도 준비하고 있다. 아마존 K-뷰티관에 레비클 브랜드 스토어를 입점하고 물류 연동을 완료했으며, 미국 화장품 규제 요건인 FDA 화장품 자율등록(VCRP)과 화장품 규제 현대화법(MoCRA) 대응도 마쳤다. 공식 오픈은 12월로 예정돼 있다.
바로팜 관계자는 "약국에서 검증받은 레비클이 일본 소비자와 만나게 됐다"며 "일본에서 쌓은 성과를 바탕으로 북미와 아시아 등으로 진출 국가를 넓혀 레비클을 글로벌 K-파마시 브랜드로 키워 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com