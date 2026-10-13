KT, 구글 AI 구독상품 8종 출시...커피·생활 혜택 결합

AI 핵심 요약beta
- KT가 13일 구글과 협력해 생성형 AI 결합 구독상품 8종을 출시했다
- 구글 AI 단독상품 3종과 커피·생활 혜택 구독팩 5종으로 구성했다
- KT는 신규 가입자에게 11월 30일까지 최대 1만원 네이버페이를 지급한다
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메가커피·스타벅스 등 혜택 마련
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = KT가 구글과 협력해 생성형 인공지능(AI) 서비스와 커피·생활 혜택을 결합한 구독상품 8종을 출시한다고 13일 밝혔다.
이번 상품은 구글 AI 플러스(Google AI Plus)와 구글 AI 프로(Google AI Pro)를 포함한 단독 상품 3종과 커피·생활 혜택을 결합한 구독팩 5종으로 구성됐다.
단독 상품은 구글 AI 플러스 400GB·2TB, 구글 AI 프로 5TB 등 3종이다. 이용자는 구글 제미나이(Gemini)를 통해 문서 작성, 정보 검색, 번역, 학습 등 생성형 AI 기능을 이용할 수 있다. 구글 포토와 드라이브, 지메일 등에서 사용할 수 있는 클라우드 저장공간도 상품에 따라 최대 5TB까지 제공된다.
구독팩에는 일상생활에서 활용할 수 있는 혜택을 더했다. 상품에 따라 매월 메가MGC커피 아메리카노를 최대 3잔 제공하며, 구글 AI 프로 5TB 이용자는 스타벅스 아메리카노 1잔을 제공하는 상품도 선택할 수 있다.
다이소, GS25, 올리브영, 카카오 이모티콘 플러스, 스노우(SNOW) VIP 등 5가지 혜택 중 하나를 선택하는 생활구독팩도 마련했다.
KT는 출시를 기념해 오는 11월 30일까지 신규 가입 고객을 대상으로 구독상품에 따라 2000원부터 최대 1만원까지 네이버페이 포인트를 지급한다.
flurry327@newspim.com