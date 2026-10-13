코난테크놀로지, 국방 정보분석 플랫폼 'Konan ARGOS' 최초 공개

AI 핵심 요약beta
- 코난테크놀로지는 13일 11월 13일 국방 AI 서밋 개최를 밝혔다
- 서밋에서 전출처 정보분석 플랫폼 Konan ARGOS를 최초 공개한다
- 유무인 협업·드론·우주 분야 국방 AI 기술과 활용 방안을 제시한다
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전출처 정보 융합 '팔란티어형 AI' 진화 목표
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 인공지능(AI) 전문기업 코난테크놀로지는 오는 11월 13일 서울 용산 나인트리 로카우스에서 '제5회 코난테크놀로지 국방 AI 서밋'을 개최한다고 13일 밝혔다.
이번 서밋의 주제는 'ARGOS로 글로벌 미래 신안보를 열다'로 설정됐다. 코난테크놀로지는 유무인 협업, 군집 드론, 대드론, 우주·엣지 인프라 등 복잡해진 신안보 환경에 대응하기 위해 각 전력 영역에 분산된 전장 지능을 연결하고 융합하는 기술 방안을 제시할 예정이다.
코난테크놀로지는 이번 행사에서 전출처 정보분석 플랫폼 'Konan ARGOS'를 최초로 공개한다. Konan ARGOS는 여러 출처에 분산된 방대한 데이터를 연결하고, AI가 정보 간 관계와 맥락을 분석해 분석관의 의사결정을 지원하는 플랫폼이다. 코난테크놀로지는 이를 통해 수집, 융합, 분석부터 의사결정에 이르는 전 과정을 지원하는 '팔란티어형 국방 AI 플랫폼'으로 발전시켜 나갈 방침이다.
작년 개최된 행사에서 AI 플랫폼, 에이전틱 AI, 피지컬 AI 등 3대 국방 AI 추진전략을 발표한 바 있는 코난테크놀로지는 올해 서밋을 통해 해당 전략이 정보분석 플랫폼과 국방 온디바이스 AI 기술로 구현된 실체를 선보인다.
행사는 오전 퍼블릭 세션과 오후 비공개 전문가 세션으로 나뉘어 진행된다. 김영섬 대표의 개회사와 양승현 COO의 오프닝 발표, 국가인공지능전략위원회 국방·안보분과의 기조강연이 예정돼 있다. 이어 SK텔레콤, KAI(한국항공우주산업), 리플렉스, 니나노컴퍼니, 명지대학교 등이 연사로 참여해 국방 AI 풀스택, 유무인 협업, 군집 드론·대드론, 우주 엣지 AI 등을 발표한다.
오후 세션에서는 지난 9월 수주한 '국방부 AI 응용제품 신속 상용화 지원' 사업의 '공개정보(OSINT) 자동수집·분석 서비스' 과제와 연계한 정보분석업무 고도화 방안을 발표하고, Konan ARGOS의 비공개 시연을 진행한다. 전 세션에는 AI 동시통역 솔루션 '링고엑스(Lingo-X)'가 적용된다.
양승현 코난테크놀로지 COO는 "20년간 국방 현장에서 쌓은 경험을 바탕으로 국방 고객들과 함께 국방 AI의 새로운 방향과 가능성을 확인하는 자리가 되길 고대한다"고 밝혔다.
stpoemseok@newspim.com