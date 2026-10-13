인천 남동구 대형 상업시설서 흉기 난동…1명 심정지· 7명 부상

AI 핵심 요약beta
- 13일 인천 남동구 상업시설에서 60대 남성이 흉기를 휘둘렀다
- 이 사건으로 이용객 8명이 다쳤고 1명은 심정지 상태로 이송됐다
- 경찰은 현장에서 제압된 남성을 체포해 범행 경위를 조사하고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =13일 오후 인천 남동구의 대형 상업시설에서 흉기난동 사건이 발생, 8명이 다쳤다. 부상자 가운데 1명은 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌다.
인천 남동경찰서는 흉기를 휘둘러 상가 이용객 8명을 다치게 한 혐의로 60대 남성 A씨를 체포해 조사하고 있다고 밝혔다.
A씨는 이날 오후 1시 40분쯤 인천시 남동구 구월동의 홈플러스와 각종 상가가 입점해 있는 대형 상업시설에서 흉기를 휘둘러 이용객 8명을 다치게 한 혐의를 받고 있다.
부상자 8명은 모두 병원으로 옮겨졌으며 이 가운데 1명은 심정지 상태인 것으로 전해졌다.
A씨는 이날 홈플러스 매장이 있는 지하 2층부터 지상 2층까지 에스컬레이터를 타고 이동하면서 흉기를 휘두른 것으로 파악됐다.
A씨는 지상 2층에서 이용객들에 의해 제압된 것으로 전해졌다.
A씨는 양손에 흉기를 묶고 범행한 것으로 알려졌다.
소방 당국은 다수 사상자 발생을 우려해 1층에 응급의료소를 설치한 상태다.
경찰은 A씨를 상대로 범행 동기와 구체적인 범행 경위 등을 조사하고 있다.
hjk01@newspim.com