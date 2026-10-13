한솔제지, 에코바디스 ESG 평가 상위 1%… 4년 연속 플래티넘 획득

AI 핵심 요약beta
- 한솔제지는 13일 에코바디스 플래티넘 등급을 4년 연속 획득했다
- 이번 평가에서 기후변화·수자원·자원순환 관리 역량을 인정받았다
- 한솔제지는 UNGC 가입을 통해 글로벌 ESG 경영을 강화할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
글로벌 기준 맞춘 지속가능경영 강화
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 한솔제지가 글로벌 ESG 평가기관인 에코바디스(EcoVadis)에서 실시하는 지속가능성 평가에서 상위 1%에게만 부여되는 플래티넘(Platinum) 등급을 4년 연속으로 획득했다고 13일 밝혔다.
에코바디스는 2007년 설립된 글로벌 ESG 평가기관으로, 전세계 180여개국, 15만여 개 기업을 대상으로 ▲환경 ▲노동과 인권 ▲윤리 ▲지속가능한 구매 등 4개 분야를 평가한다. 평가결과에 따라 플래티넘(상위 1%), 골드(상위 5%), 실버(상위 15%), 브론즈(상위 35%) 등급을 부여한다.
한솔제지는 2023년 처음 플래티넘 등급을 획득한 이래 4년 연속 최고 등급을 유지하며 지속가능성 리더십을 확고히 다지게 되었다.
특히, 한솔제지는 이번 평가에서 기후변화와 수자원 관리, 생물다양성과 자원순환 체계, 책임 있는 원료 조달 등 지속가능경영 전반에 걸쳐 체계적인 정책과 실행력, 성과관리 수준에서 높은 평가를 받았다는 분석이다.
또한 한솔제지는 올해 유엔글로벌콤팩트(UNGC, UN Global Compact)에 공식 가입해 국제사회의 지속가능발전 노력에 동참했다. 이를 통해 인권과 노동, 환경과 반부패에 관한 UNGC의 원칙을 경영활동에 반영하고, 글로벌 기준에 부합하는 ESG 경영체계를 지속적으로 강화할 계획이다.
한솔제지 관계자는 "에코바디스 플래티넘 등급을 4년 연속 획득하며 지속가능경영을 위한 그간의 노력을 인정받게 됐다"며 "앞으로도 자원순환 체계 고도화와 탄소감축 노력, 안전과 인권에 대한 사회적 가치 실현과 책임있는 공급망 관리 등 핵심 ESG 과제를 사업 경쟁력과 연계해 실질적인 성과를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.
stpoemseok@newspim.com