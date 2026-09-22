"버려지던 종이팩, 백판지로 부활"…한솔제지, 민관 자원순환 맞손

AI 핵심 요약beta
- 한솔제지가 22일 대전공장에서 종이팩 재활용 협약을 체결했다
- 서울우유·매일유업 등 생산·회수·재활용 주체가 참여했다
- 회수 종이팩을 재생펄프·백판지로 바꾸는 폐쇄고리를 구축했다
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대전공장 재활용 설비로 재생원료화
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 한솔제지가 대전공장에서 기후에너지환경부, 주요 재활용의무생산자, 유관기관 및 재활용업계 등과 함께 '종이팩 재활용체계 개선을 위한 업무협약'을 체결했다고 22일 밝혔다.
이번 협약에는 서울우유, 매일유업, 쌍용씨앤비, SIG콤비블록코리아, 테트라팩을 비롯해 한국포장재재활용사업공제조합, 한국순환자원유통지원센터 등 종이팩 생산부터 회수·재활용 전 과정의 주요 주체들이 참여했다.
고품질 천연펄프로 제작되는 종이팩은 자원 가치가 높음에도 불구하고, 그간 종량제 봉투 배출이나 일반 폐지 혼합 배출로 인해 상당량이 소각·매립되는 한계가 있었다. 이번 협약은 이러한 구조적 문제를 개선하고 회수부터 재생원료 활용까지 이어지는 자원순환 생태계를 구축하기 위해 추진됐다.
협약에 따라 생산자는 지원금 분담과 재활용 제품 구매 확대를 추진하며, 제조사는 재활용성을 고려한 설계를 적용한다. 한솔제지는 국내 최대 백판지 생산기지인 대전공장의 종이팩 재활용 설비를 활용해 회수된 종이팩을 재생펄프 및 백판지 등으로 재탄생시키는 핵심 역할을 담당한다.
이번 협약은 종이팩이 배출 이후에도 안정적으로 회수되어 다시 고품질 종이제품으로 순환되는 '폐쇄고리(Closed-Loop)' 체계를 완성했다는 점에서 의의가 크다. 이를 통해 재생원료의 안정적 확보는 물론 폐기물 감량과 친환경 분리배출 문화 정착에 크게 기여할 것으로 기대된다.
김성환 기후에너지환경부 장관은 "이번 협약은 종이팩의 생산부터 재활용까지 전 과정을 하나의 순환체계로 연결하는 의미 있는 약속"이라며 "현장에서 안정적으로 자리 잡을 수 있도록 제도적 기반과 정책 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.
한경록 한솔제지 대표는 "고품질 천연펄프로 만들어진 종이팩은 재활용을 통해 다시 다양한 종이제품의 원료로 활용할 수 있는 자원"이라며 "이번 협약을 계기로 종이팩의 생산부터 회수·재생까지 이어지는 자원순환 생태계 구축에 적극 기여하고, 지속가능한 친환경 순환경제 실현을 위해 노력하겠다"고 밝혔다.
stpoemseok@newspim.com