아워벌스데이, 7인조 퍼즐 완성…JYP 신예 걸그룹 출격 임박

AI 핵심 요약beta
- 그룹 아워벌스데이가 26일·27일 데뷔 콘셉트 포토를 공개했다
- 국초록·신혜원·유·키라라가 각기 다른 매력의 개인·유닛 포토로 팀 시너지를 드러냈다
- JYP 4년만의 신인 걸그룹으로 아워벌스데이는 정식 데뷔를 앞두고 SNS로 데뷔 열기를 이어가고 있다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 아워벌스데이가 7인조 데뷔 윤곽을 드러냈다.
아워벌스데이는 지난 26일과 27일 공식 SNS 채널을 통해 '헝그리 (사이드 비)(HUNGRY (Side B))'의 개인 및 유닛 콘셉트 포토를 공개했다.
개인 콘셉트 포토에서 국초록은 포니테일 헤어와 당당한 포즈로 시크한 분위기를 자아냈다. 신혜원은 강렬한 눈빛으로 카리스마를 발산했고, 유는 유니크한 금발 스타일로 키치한 감성을 더했다. 키라라는 트렌디한 착장으로 도회적인 무드를 완성했다.
유닛 콘셉트 포토는 앞서 공개된 '사이드 에이(Side A)'와는 또 다른 매력을 담아냈다. 서로에게 기대거나 어깨동무를 한 채 조화로운 비주얼과 자연스러운 케미스트리를 뽐내며 팀 시너지를 배가했다.
특히 신혜원은 JTBC '알유넥스트'를 통해 올라운더 면모를 입증했으며, 유는 KBS 2TV '더 딴따라' 최종 3위와 SBS '유니버스 티켓' 출연으로 눈도장을 찍었다. 여기에 국초록과 키라라가 보여줄 새로운 시너지에도 관심이 쏠린다.
JYP엔터테인먼트가 약 4년 만에 선보이는 걸그룹 아워벌스데이는 '사이드 에이' 조혜진, 베이비, 아치라야에 이어 '사이드 비' 국초록, 신혜원, 유, 키라라까지 차례로 소개하며 정식 데뷔 준비에 박차를 가하고 있다. 각기 다른 개성과 탄탄한 실력을 갖춘 이들이 펼쳐낼 음악과 퍼포먼스에 이목이 집중된다.
한편, 아워벌스데이는 공식 SNS 채널을 통해 다채로운 콘텐츠를 공개하며 데뷔 열기를 이어갈 예정이다.
moonddo00@newspim.com