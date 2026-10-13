쿠쿠, 대우건설과 빌트인 정수기 공급 계약 체결…B2B 시장 공략

2026년 9월부터 2년간 정수기 공급

위생·디자인 경쟁력으로 B2B 수주 성과

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 종합가전기업 쿠쿠는 대우건설과 빌트인 정수기 공급 계약을 체결하며 B2B(기업 간 거래) 시장에서의 제품 경쟁력을 입증했다고 13일 밝혔다.

쿠쿠는 '청라 아크원 푸르지오'를 시작으로 2026년 9월부터 2년간 대우건설이 분양하는 전국 신규 단지에 '쿠쿠 스팀 100 빌트인 정수기'를 공급한다. 이번 수주는 대우건설의 기술력 및 디자인 평가를 거쳐 확정됐으며, 주거 편의성과 주방 인테리어의 완성도를 동시에 높이는 제품력을 인정받은 결과다.

쿠쿠 스팀 100 빌트인 정수기 [사진=쿠쿠]

'쿠쿠 스팀 100 빌트인 정수기'는 본체를 싱크대 하부장에 배치하고 상부에는 파우셋(출수구)만 노출하는 빌트인 구조에 100℃ 끓인 물 출수 기능을 결합한 제품이다. 아일랜드 조리대, 싱크대 상판 등 주방 구조에 맞춰 설치할 수 있어 조리 공간 활용도를 높이고, 간결한 디자인으로 최신 주방 인테리어 트렌드에 어우러지도록 기획됐다.

기능 및 사용 편의성 측면에서도 세심한 설계를 적용했다. 터치형 LCD 디스플레이를 통해 물 온도를 40℃부터 100℃까지 10℃ 단위로 조절할 수 있어 용도에 맞춘 사용이 가능하다. 최대 1,500mL 연속 출수를 지원하며, 하나의 출수구에서 식수와 살균수를 함께 제공해 식재료 및 식기 세척 등 활용 범위를 넓혔다.

위생 관리 및 유지관리 기능도 강화했다. '스팀 & 인앤아웃 케어' 시스템을 탑재해 내부 관로는 5일에 한 번 전기분해 살균수로 자동 세척하고, 출수 코크는 하루 한 번 스팀으로 살균한다. 보일링 챔버도 분리 세척이 가능하다. 아울러 7단계 정수 과정을 거치는 2중 나노포지티브 필터링 시스템을 통해 중금속 7종과 노로바이러스를 제거하며, 사용자가 전면에서 필터를 직접 교체할 수 있도록 설계했다.

쿠쿠는 이번 수주를 계기로 정수 기술력과 관리 편의성을 알리고, 건설사와의 협업을 바탕으로 B2B 공급 기회를 지속적으로 확대해 나갈 방침이다.



홍성욱 쿠쿠 전략유통1팀장은 "이번 대우건설의 신규 특화옵션 적용은 당사 제품의 뛰어난 기술력과 세련된 디자인 경쟁력을 대외적으로 인정받은 결과"라며, "향후 2년간 대우건설의 전국 분양 현장을 통해 더 많은 소비자들이 쿠쿠만의 차별화된 주방 가치를 경험할 수 있게 된 만큼, 철저한 제품 공급과 사후 관리를 통해 최고의 만족도를 선사할 것"이라고 포부를 밝혔다.

stpoemseok@newspim.com