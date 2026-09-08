쿠쿠, 추석 맞아 전국 쿠쿠스토어서 '9월 특별 프로모션' 전개

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밥솥·인덕션 등 최대 할인 혜택

자원순환 환급·출산가정 50% 할인

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 쿠쿠가 민족 대명절 추석을 맞아 전국 61개 쿠쿠스토어 직영점에서 이달 특별 프로모션과 고객 이벤트를 전개한다고 8일 밝혔다.

이번 프로모션은 명절 선물을 준비하거나 가전을 장만하려는 고객의 쇼핑 부담을 덜어주기 위해 기획됐다. 9월 한 달간 제품 할인과 사은품 증정, 혜택 이벤트 등 다채로운 행사를 선보인다.

[사진=쿠쿠]

우선 '추석맞이 쿠쿠 쇼핑대전'을 통해 프리미엄 밥솥과 인덕션레인지, 음식물처리기, 식기세척기 등 주요 주방·생활가전을 합리적인 가격에 선보인다. 단독 특가 5% 할인쿠폰과 쿠쿠 앱 다운로드 시 2만원 즉시 할인 혜택을 제공하며, 마케팅 수신 동의 고객에게는 1000 포인트를 증정한다.

쿠쿠데이 당일인 9일에는 매장 방문 및 구매 고객 선착순 40명에게 '쿠쿠 포켓 장바구니'를 증정한다. 아울러 '꽝 없는 대박 복권 이벤트'를 열어 최소 10%에서 최대 50%까지 할인받을 수 있는 기회도 제공한다.

친환경 및 사회공헌 연계 혜택도 강화했다. 9월 6일 자원순환의 날을 기념해 E-순환거버넌스와 함께 'E-순환페스티벌'을 진행한다. 9월 한 달간 지원금 소진 시까지 E-순환 우수 제품 구매 고객에게 구매 금액의 최대 10%(최대 5만원)를 백화점 상품권이나 네이버페이 포인트로 환급해 준다.

'출산 가정 지원 이벤트'도 대상을 넓혔다. 출생 등록 12개월 이내 가정을 대상으로 매월 지점별 2가구를 선정해 이유식 제조기, 공기청정기, 무선청소기 등 생활가전을 최대 50% 할인해 주며, 9월부터는 인기 밥솥 라인업도 대상 품목에 추가했다.

stpoemseok@newspim.com