쿠쿠, 봇인킷과 손잡고 B2B 푸드테크 사업 역량 강화

전국 단위 서비스 인프라 활용

상업용 조리로봇 라인업 추가

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 종합가전기업 쿠쿠는 푸드테크 기업 봇인킷(BOTINKIT) AI 조리로봇의 국내 판매부터 설치, 사후관리(A/S)까지 아우르는 통합 공급·서비스 체계를 구축하며 B2B(기업 간 거래) 푸드테크 사업 역량 강화에 나선다고 12일 밝혔다.

쿠쿠는 봇인킷 AI 조리로봇의 국내 설치 및 서비스 위탁 계약을 체결함에 따라 제품 공급과 더불어 현장 설치 및 A/S를 전담하게 됐다. 조리로봇 도입 과정부터 운용에 필요한 서비스를 연계해 외식업 사업자의 초기 도입 부담을 완화하고, 현장에서 조리로봇을 안정적으로 운영할 수 있도록 지원할 방침이다.

[사진=쿠쿠]

이를 위해 쿠쿠는 자사가 보유한 전국 단위 방문 관리 조직과 서비스센터 인프라를 활용한다. 기존 가전 사업에서 축적한 설치·관리 경험과 서비스 네트워크를 조리로봇 분야로 확장해, 제품 공급부터 설치 및 사후관리까지 이어지는 현장 밀착형 지원 체계를 구축할 계획이다.

봇인킷은 한국을 포함해 미국, 일본 등 전 세계 26개국에서 AI와 로보틱스, 사물인터넷(IoT) 기술을 바탕으로 디지털 주방 솔루션을 제공하는 글로벌 푸드테크 기업이다. 대표 제품인 'OMNI'는 볶음, 조림, 끓이기 등 다채로운 조리 방식을 구현하는 AI 조리로봇으로, 조리와 시즈닝, 온도 제어, 플레이팅, 세척 과정을 자동화해 주방 운영 효율성을 높이고 일관된 맛을 유지하도록 돕는다. 또한 클라우드 레시피 라이브러리를 갖춰 매장별 특성에 맞춘 레시피 현지화와 공유를 지원한다.

쿠쿠는 지난해 '서울푸드 2025'에서 서빙로봇, 자동 튀김 로봇, 전기 그릴·회전식 꼬치 로봇, 자동화 밥솥 등 자체 개발한 푸드테크 기기 라인업을 처음 공개한 바 있다. 쿠쿠는 이번 협력을 통해 기존 제품군에 봇인킷 상업용 조리로봇을 더해 공급 라인업을 넓히고, 전국 서비스 인프라를 결합해 B2B 푸드테크 사업 기반을 대폭 강화할 예정이다.

stpoemseok@newspim.com