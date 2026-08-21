라이즈 '두 유어 댄스', 美 미디어베이스 톱40 라디오 차트 첫 진입

AI 핵심 요약beta
- 라이즈가 21일 ‘두 유어 댄스’로 미국 차트에 첫 진입했다.
- SM에 따르면 이 곡은 미디어베이스 톱40 라디오 차트 40위에 올랐다.
- 라이즈는 오는 26일 일본 싱글 ‘선버스트’를 발매한다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM) 소속 그룹 라이즈의 '두 유어 댄스(Do Your Dance)'가 미국 현지 차트에 첫 진입했다.
21일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 라이즈 두 번째 미니앨범 타이틀곡 '두 유어 댄스'가 미국 미디어베이스가 매주 미국 주요 라디오 방송국의 송출 데이터를 기반으로 발표하는 '톱 40 라디오 차트'에 40위(8월 9~15일 집계)로 첫 진입했다.
해당 차트는 북미 음악 시장 속 대중성을 파악하는 지표로 활용된다. '두 유어 댄스'는 집계 기간 약 130개 라디오 방송국 내 '모스트 리퀘스티드 라이브(Most Requested Live)', '아이하트 K팝(iHeart KPOP)' 포함 채널에서 가장 많이 재생된 K팝 발표곡으로서 인기를 입증했다.
'두 유어 댄스'는 라이즈의 자유분방한 에너지와 자신감을 그린 댄스 곡으로, 힙한 매력을 극대화한 포인팅 안무부터 여섯 멤버들의 케미스트리가 돋보이는 구성까지 '보는 맛' 있는 퍼포먼스 역시 화제를 모은 바 있다.
라이즈는 오는 26일 일본 세 번째 싱글 '선버스트(Sunburst)'를 발매한다.
alice09@newspim.com