라이즈, 9월 데뷔 3주년 기념 팬미팅…360도 무대서 팬들 만난다

AI 핵심 요약beta
- 라이즈가 9월 12일과 13일 인천에서 데뷔3주년 팬미팅을 개최한다
- 360도 개방 구조와 멤버 직접 기획 코너로 팬들과 특별한 소통을 할 예정이다
- 티켓은 7월 27일 팬클럽 선예매 후 29일 일반 예매하며 새 미니앨범으로 국내외 차트 정상을 기록했다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM) 소속 그룹 라이즈가 데뷔 3주년 기념 팬미팅을 개최한다.
20일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 라이즈는 오는 9월 12, 13일 양일간 인천 인스파이어 아레나에서 팬미팅 '채널 라이즈: 온 에어(Ch. RIIZE : ON AIR)'를 열고 팬들과 만난다.
'채널 라이즈: 온 에어'는 360도 전체 개방된 규모로 개최된다. 라이즈와 브리즈(팬덤명) 를 위한 특별 채널을 콘셉트로, 실제 방송 채널에 시시각각 새로운 프로그램이 송출되듯 다양한 코너가 준비되어 몰입감을 높일 전망이다.
또한 이번 팬미팅은 지난 5월 라이즈 데뷔 1000일에 맞춰 성황리에 펼쳐진 팬 파티 '라이즈 오피스(RIIZE OFFIICE)'에서 멤버들이 직접 기획해 특별함을 더한다. 당시 2:2:2 경쟁 PT 우승팀의 제안들이 코너 곳곳에 실제 반영되어 색다른 재미를 선사할 것으로 보인다.
팬미팅 티켓 예매는 NOL을 통해 이루어지며, 라이즈 공식 팬클럽 브리즈 멤버십 회원을 대상으로 오는 7월 27일 국내 선예매 및 28일 글로벌 선예매가 순차적으로 오픈된 후, 29일 일반 예매가 진행된다. 팬미팅은 비욘드 라이브 및 위버스를 통해 현장 생중계될 예정이다.
라이즈는 지난 6월 15일 발매한 새 미니앨범 '투(II)'로 통산 4번째 밀리언셀러에 등극했다.
또한 일본 오리콘 위클리 차트(7월 6~12일 집계)에서 앨범 랭킹·해외 앨범 랭킹·합산 앨범 랭킹 등 3개 부문 1위, 빌보드 재팬 톱 앨범 세일즈 차트 주간 1위, 6월 써클 월간 앨범 차트 1위를 차지했다.
아울러 멜론 글로벌 K차트 일간 1위 및 핫100 1위, 음악 방송 3관왕, 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 6개 지역 1위를 포함한 국내외 주요 차트 정상을 석권한 바 있다.
alice09@newspim.com