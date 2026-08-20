엑소, 11월 여섯 번째 투어 서울 앙코르 공연 개최

AI 핵심 요약beta
- 엑소가 20일 서울 앙코르 공연 일정을 공개했다.
- 엑소는 11월 6일부터 8일까지 KSPO DOME에서 공연했다.
- 전 세계 14개 지역 매진 투어를 앙코르로 잇는다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM) 소속 그룹 엑소가 서울 앙코르 공연으로 '전체 매진'을 기록한 투어의 대미를 장식한다.
20일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 엑소는 여섯 번째 단독 콘서트 투어의 앙코르 공연인 '엑소 플래닛#6-엑소라이즌-닷(EXO PLANET #6 - EXhOrizon - dot-)'을 오는 11월 6~8일 사흘간 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 개최한다.
특히 이번 앙코르 공연은 엑소가 지난 4월 서울에서 시작해 전 세계 14개 지역 27회 공연을 매진시키며 미국 포브스(Forbes)를 포함한 해외 매체의 호평 속 성공적으로 펼친 여섯 번째 단독 콘서트 투어를 한층 업그레이드된 버전으로 다시 만날 수 있다.
또한 앙코르 공연의 티켓 예매는 멜론티켓에서 엑소 공식 팬클럽 엑소엘 멤버십 회원을 대상으로 8월 27일 국내 선예매 및 28일 글로벌 선예매가 순차적으로 진행된 후, 31일 일반 예매가 오픈된다.
엑소는 올해 1월 정규 8집 '리버스(REVERXE)'로 2년 6개월 만에 컴백해 그룹 통산 8번째 밀리언셀러 기록은 물론, 국내외 음반 및 음원 차트 1위, 음악방송 5관왕 그랜드 슬램 등 각종 차트 정상을 휩쓸며 글로벌한 인기를 입증한 바 있다.
alice09@newspim.com