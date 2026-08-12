하츠투하츠, 12일 일본 정식 데뷔…첫 싱글 '아이코닉 하트' 발매

AI 핵심 요약beta
- 하츠투하츠가 12일 일본 첫 싱글을 내고 데뷔했다.
- 싱글 '아이코닉 하트'는 3곡으로 구성됐다.
- 오리콘 2위에 오르며 현지 관심을 입증했다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM) 소속 그룹 하츠투하츠가 일본 첫 싱글을 발매하고 현지 정식 데뷔에 나선다.
12일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 하츠투하츠 일본 첫 싱글 '아이코닉 하트(ICONIC HEART)'에는 동명의 타이틀 곡부터 히트곡 '레몬 탱(Lemon Tang)'과 '루드(RUDE!)' 일본어 버전까지 총 3곡으로 구성되어 있다. 지난 10일 음원 선공개에 이어 오늘 현지 음반 발매된다.
특히 타이틀 곡 '아이코닉 하트'는 함께 더 큰 세상을 향해 달려갈 때 느끼는 짜릿함과 벅차오르는 감정을 표현한 곡이다. 이날 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 하츠투하츠의 발랄하고 귀여운 매력을 가득 담은 뮤직비디오가 오픈되어 좋은 반응을 얻고 있다.
하츠투하츠는 이날 도쿄에서 일본 데뷔를 기념하는 라이브&토크 이벤트를 개최하며, 메자마시 TV 'WANGAN 페스티벌', '이즈나마 록 페스티벌', 마쓰야마와 요코하마에서 진행되는 '도쿄 걸즈 컬렉션 2026' 등 각종 페스티벌에 참석하는 것은 물론, 도쿄돔에서 열리는 일본 프로야구 스페셜 경기(사이타마 세이부 라이온즈 vs 오릭스 버팔로스)에서 특별 퍼포먼스까지 선보이며 현지 팬들과 만날 예정이다.
이번 앨범은 오리콘 데일리 싱글 차트(8월 10일자)에서 2위를 차지, 하츠투하츠를 향한 현지의 높은 관심을 입증하며 성공적인 데뷔를 알리고 있다.
alice09@newspim.com