SM, SAMG엔터와 K팝 애니메이션 만든다…2028년 공개 목표

AI 핵심 요약beta
- SM이 27일 SAMG엔터와 손잡고 K팝 소재 애니메이션 공동 제작에 나선다고 밝혔다.
- 양사는 2028년 글로벌 OTT 공개 목표로 슈퍼히어로 아이돌 프로젝트(가제) 13편 시리즈를 개발한다.
- SM은 음악·퍼포먼스 제작에 적극 참여하고, 양사는 콘서트·매니지먼트 등으로 확장하는 통합 IP 비즈니스 모델을 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM)이 글로벌 지식재산(IP) 콘텐츠 기업 SAMG엔터와 손잡고 K팝 소재 애니메이션 공동 제작에 나선다고 27일 밝혔다.
SM은 SAMG엔터와 애니메이션 '슈퍼히어로 아이돌 프로젝트(가제)' 공동 제작 계약을 체결하고, 글로벌 시장을 겨냥한 신규 애니메이션 IP 개발을 추진한다.
'슈퍼히어로 아이돌 프로젝트(가제)'는 K팝 세계관과 애니메이션 콘텐츠를 결합한 대형 IP 사업으로, 회당 20분 내외의 총 13편 규모 시리즈로 기획됐다. 2028년 글로벌 OTT 플랫폼 공개를 목표로 하고 있다.
특히 이번 프로젝트는 10대 청소년부터 2030 세대까지를 주요 타깃으로 하며, 아티스트 IP와 슈퍼히어로 서사가 어우러진 차별화된 스토리텔링으로 K팝 팬덤과 애니메이션 시청층을 동시에 겨냥한 새로운 콘텐츠를 선보일 예정이다.
SM은 작품에 삽입되는 주요 음악의 기획 및 제작은 물론, 가창과 퍼포먼스 전반에 참여해, SM이 오랜 기간 축적해 온 음악 제작 노하우와 퍼포먼스 역량을 기반으로 작품의 완성도를 높이고 색다른 즐거움을 제공할 것으로 기대된다.
양사는 이번 프로젝트를 통해 애니메이션 제작을 넘어 음악, 콘서트, 매니지먼트, 영상 라이선스 등 다양한 분야로 사업 영역을 확장할 수 있는 '통합 IP 비즈니스' 모델로 발전시켜 나갈 계획이다.
alice09@newspim.com