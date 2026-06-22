[핌in현장] 하츠투하츠, '레몬 탱'으로 여름 정조준…"모두의 서머송 되길"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 지난 2월 '루드(RUDE!)'로 챌린지 열풍과 음원차트 상위권을 차지한 그룹 하츠투하츠가 새 앨범으로 그 열기를 이어간다.

하츠투하츠가 22일 서울 용산구 한남동에 위치한 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 두 번째 미니앨범 '레몬 탱(Lemon Tang)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 "새 앨범으로 인사드릴 수 있게 돼 기쁘다"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 하츠투하츠 예온(왼쪽부터), 스텔라, 유하, 이안, 에이나, 주은, 카르멘, 지우가 22일 오후 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열린 두 번째 미니 앨범 'Lemon Tang' 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.06.22 kunjoo@newspim.com

앨범 동명 타이틀곡은 새콤한 '레몬(Lemon)'에 톡 쏘는 맛과 향을 의미하는 '탱(Tang)'이 결합된 것으로, 혼자일 때는 레몬처럼 시고 날카롭지만 너와 내가 만나면 새콤하면서도 달콤한 매력의 '레몬 탱'이 된다는 내용을 담고 있다.

이날 유하는 "첫 서머송 '레몬 탱'으로 돌아왔다. 많은 관심과 사랑 부탁드린다"며 컴백 소감을 말했다.

유하는 새 앨범에 대해 "'레몬 탱'에는 총 6곡이 수록됐다. 저희의 반짝이는 에너지를 여름의 청량한 매력으로 보여드릴 예정"이라고 설명했다. 이어 지우는 "각 수록곡에 서로 마음을 나누며 함께하는 순간이 담겨 있다. 모든 곡에 '하트'라는 가사가 담겨 있는데, 이걸 찾아보는 재미가 있을 것"이라고 덧붙였다.

레이나는 "타이틀곡 '레몬 탱'은 상큼한 서머송이다. 기분 좋은 에너지를 받을 수 있는 곡"이라고 말했다. 스텔라는 "혼자 있을때는 시고 날카로울 수 있지만 같이 있을 때는 달달하고 새콤하다는 뜻을 가지고 있다"고 부연했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 하츠투하츠 예온(왼쪽부터), 스텔라, 유하, 이안, 에이나, 주은, 카르멘, 지우가 22일 오후 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열린 두 번째 미니 앨범 'Lemon Tang' 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.06.22 kunjoo@newspim.com

유하는 "처음에 '레몬 탱' 데모를 들었을 떄 한 번에 여름이 느껴져서 멤버 모두가 처음부터 좋아했던 곡이기도 했다. 그래서 타이틀로 적합핟고 생각했던 노래"라며 애정을 드러냈다.

앞서 하츠투하츠는 지난 2월 공개한 싱글 '루드(RUDE!)'를 통해 신드롬 인기를 끌고 있다. 현재까지 음원 차트 최상위권을 지킴과 동시에 댄스 챌린지 등을 유행시키며 대중에게 그룹을 각인시키는데 성공했다.

이에 스텔라는 "너무 감사하게도 '루드'가 많은 사랑을 받았다. 덕분에 올해 상반기를 바쁘고 기쁘게 보냈다. 신인상 수상, 음악방송과 음악차트 1위를 모두 할 수 있게 돼 기쁘다. 많은 사랑 덕분에 이번 컴백도 정말 열심히 준비할 수 있었다"고 답했다.

또한 예온은 "'루드'가 음원차트에서 롱런을 하고 있는데, 여전히 믿기지 않는다. 저희 노래가 많은 분들도 공감하실 수 있는 메시지와 긍정적인 에너지가 음악을 듣는 분들의 기분을 좋게 만들어주는 것 같다. 이번 앨범에도 좋은 에너지를 담았으니 많은 사랑 부탁드린다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 하츠투하츠 예온(왼쪽부터), 스텔라, 유하, 이안, 에이나, 주은, 카르멘, 지우가 22일 오후 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열린 두 번째 미니 앨범 'Lemon Tang' 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.06.22 kunjoo@newspim.com

하츠투하츠는 선배 그룹인 에스파와 같은 '레몬' 콘셉트로 컴백했다. 에스파는 '레모네이드(LEMONADE)'롸 활동 중이다. 이에 지우는 "에스파 카리나 선배와 최근에 만난 적이 있다. 선배가 같은 소재로 컴백하게 돼 신기하고, 서로 잘됐으며 좋겠다고 해주셨다"고 운을 뗐다.

이어 "에스파 선배들은 짜릿하고 강렬한 레몬의 매력이 있다면, 저희는 달콤하고 상큼한 매력이 있다. 무대를 통해서 각기 다른 매력을 더 봐주셨으면 좋겠다"고 말했다.

하츠투하츠는 '더 체이스(The Chase)'뿐 아니라 '포커스(FOCUS)', '루드'까지 국내외에서 큰 사랑을 받고 있다. 특히 '루드'는 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 1억 스트리밍을 돌파하기도 했다. 이번에 새 앨범으로 컴백한 만큼, 목표와 성과 또한 뚜렷했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 하츠투하츠 예온(왼쪽부터), 스텔라, 유하, 이안, 에이나, 주은, 카르멘, 지우가 22일 오후 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열린 두 번째 미니 앨범 'Lemon Tang' 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.06.22 kunjoo@newspim.com

이에 이안은 "이번 앨범의 목표는 저희 올 여름의 플레이리스트를 책임지고 싶다. 그래서 '모두의 서머송'이라는 수식어를 받고 싶다"고 밝혔다.

또한 스텔라는 "저희가 '루드'도 많이 사랑 받은 만큼, '레몬 탱'도 음악차트 1위와 음악방송 1위를 꼭 하고 싶다"고 희망했다.

끝으로 하츠투하츠는 "열심히 준비한 '레몬 탱' 앨범의 진심과 열정이 전해졌으면 좋겠다. 앞으로도 많은 응원과 관심 부탁드린다"고 당부했다.

하츠투하츠의 두 번째 미니앨범 '레몬 탱'에는 동명 타이틀곡을 비롯해 '15-러브(LOVE)', '처음투성이(Baby Steps)', '하트 이모지(heart emoji, ♡)', '시크릿 레시피(Secret Recipe)', '루드(RUDE!)'까지 총 6곡이 수록됐다.

alice09@newspim.com