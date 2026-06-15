레드벨벳, 8월 완전체 컴백…데뷔 12주년 기념 팬콘 개최

AI 핵심 요약beta
- 레드벨벳이 8월 완전체로 컴백한다고 밝혔다
- 레드벨벳은 8월 1일과 2일 팬콘을 개최한다
- 티켓은 18일 팬클럽 선예매 등 단계별로 연다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM)엔터테인먼트 그룹 레드벨벳이 오는 8월 완전체로 컴백한다.
15일 SM엔터테인먼트에 따르면 레드벨벳은 새 앨범 발표 시기를 8월로 확정지었다. 이는 2024년 6월 발매한 '코스믹(Cosmic)' 이후 약 2년 2개월 만의 완전체 활동이다.
이날 레드벨벳 공식 팬클럽 커뮤니티, 사회관계망서비스(SNS) 계정에는 '2026 레드벨벳 팬-콘-어 데이 인 레드 앤 벨벳'의 일정을 알리는 포스터 이미지가 게재됐다.
이번 팬콘은 8월 1, 2일 양일간 고려대학교 화정체육관에서 열린다. 특히 공연 첫날은 레드벨벳의 데뷔 기념일인 만큼, 데뷔 12주년을 팬들과 함께 보낼 예정이다.
이번 팬콘의 티켓 예매는 멜론 티켓을 통해 진행되며, 6월 18일 오후 8시 국내 팬클럽 선예매에 이어, 오는 22일 오후 8시 글로벌 선예매, 23일 오후 8시 일반 예매가 오픈된다.
alice09@newspim.com