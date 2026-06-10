에스파 '레모네이드', 美 '빌보드 200' 9위…10개 차트 진입

AI 핵심 요약beta
- 에스파가 10일 정규 2집 '레모네이드'로 미국 빌보드 10개 차트에 진입했다.
- 에스파는 '빌보드 200' 9위, '월드 앨범' 1위 등 주요 차트 상위권을 기록했다.
- 타이틀곡 '레모네이드'와 'WDA'가 글로벌 차트서 동반 흥행하며 국내외 음반·음원 차트 최상위권을 유지했다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM) 소속 그룹 에스파가 정규 2집 '레모네이드(LEMONADE)'로 미국 빌보드 10개 차트에 진입했다.
10일(한국시간) 공개된 미국 빌보드 차트 6월 둘째 주 업데이트에 따르면, 에스파는 정규 2집 '레모네이드'로 '빌보드 200' 9위에 진입하며 통산 세 번째 톱10을 기록했다.
또한 '아티스트 100' 11위를 포함해 주요 차트와 각종 세부 차트 등 10개 이상의 차트에 이름을 올렸다.
에스파는 이번 앨범으로 '빌보드 200'을 비롯해 '월드 앨범' 1위, '톱 앨범 세일즈' 2위에 올랐다.
앨범 동명 타이틀곡 '레모네이드'는 '댄스 디지털 송 세일즈' 2위, '버블링 언더 핫100' 7위, '글로벌(미국 제외)' 8위, '디지털 송 세일즈와 핫 댄스/팝 송' 11위, '글로벌 200' 20위에 오르는 등 의미 있는 성과를 거뒀다.
더블 타이틀곡인 'WDA (홀 디퍼런트 애니멀, Whole Different Animal)' 역시 '글로벌 200' 185위, '글로벌 200(미국 제외)' 92위를 기록하며, '레모네이드'와 함께 쌍끌이 인기를 얻고 있다.
더불어 '레모네이드'는 프랑스음반협회(SNEP)의 톱 앨범 차트(5월 30일~6월 5일 집계) 13위에 올랐으며, 국내 써클차트 앨범 차트 주간 1위, 한터차트 월드차트 1위 등을 기록했고, 멜론, 벅스, 바이브, 지니 등 주요 음원 차트에서도 가파른 상승세를 이어가며 최상위권을 유지 중이다.
alice09@newspim.com