에스파 새 시즌 연 세계관, 전시로 확장…8일 을지로서 개최

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM)은 소속 그룹 에스파의 정규 2집 '레모네이드(LEMONADE)' 발매를 기념하여 세계관 전시회를 개최한다고 5일 밝혔다.

오는 8일부터 열리는 전시 '컴플렉시티-비 인스파이어드-익시비션(Complæxity-be inspired-Exhibition)'은 에스파의 세계관을 동시대 작가들이 각자의 방식으로 재해석한 작품들을 선보인다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 에스파. [사진=SM엔터테인먼트] 2026.05.28 alice09@newspim.com

이번 전시는 에스파의 세계관 속 현실과 가상, 선택과 균열의 장면들을 '컴플렉시티'라는 키워드로 조명한다.

또한 서로 다른 세계와 기억이 충돌해 생성되는 새로운 감각과 가능성을 이미지와 소리, 사물과 언어가 서로 겹치고 반응하는 전시 공간으로 구현함으로써, 복잡함이 단순한 혼란을 넘어 새로운 가능성으로 확장되는 순간을 보여준다.

참여한 작가로는 에스파 '위플래시(Whiplash)' 뮤직비디오를 연출한 게임 개발자이자 영상 제작자 멜트미러부터 디저트 스튜디오 콘페티.야드, 디자이너 김한샘의 주얼리 브랜드 새미늄, 작가 3인으로 구성된 오디오-비주얼 프로덕션 컬렉티브 업체eobchae, 서울을 기반으로 활동하는 일러스트레이터이자 그래픽 디자이너 김주희, 미국의 일렉트로닉 뮤지션이자 비주얼 아티스트 키스 랜킨, 일본의 일러스트레이터이자 사진가 시키시마 쿠온, 도쿄를 중심으로 모델이자 스티커 아티스트로 활동 중인 이부키 사카이 등 다양한 분야에서 활동하는 국내외 아티스트 8팀이 참여했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스파 전시회 포스터. [사진=SM엔터테인먼트] 2026.06.05 alice09@newspim.com

이외에도 시인 김해솔, 퍼피북클럽, 띠로리 소프트가 스토리텔링 콘텐츠 제작에 참여해 전시의 세계관을 더욱 입체적으로 완성했다.

이번 전시회는 별도의 사전 신청 없이 누구나 자유롭게 관람할 수 있으며, 운영과 관련된 자세한 내용은 에스파 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정과 신도시 인스타그램 계정 등을 통해 확인 가능하다.

에스파의 전시는 오는 8일부터 28일까지 서울 중구 을지로에 위치한 '신도시' 4층에서 진행된다.



alice09@newspim.com