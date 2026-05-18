에스파, 29일 정규 2집 '레모네이드' 발매…세계관 새 시즌 예고

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM) 소속 아티스트 에스파가 정규 2집 타이틀곡 '레모네이드(LEMONADE)'로 돌아온다.



18일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 에스파는 오는 29일 오후 1시 각종 음악 사이트를 통해 정규 2집 '레모네이드'를 발매한다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 에스파. [사진=SM엔터테인먼트] 2026.05.18 alice09@newspim.com

신보에는 앨범 동명 타이틀곡을 비롯해 선공개곡이자 지드래곤이 피처링한 'WDA(홀 디퍼런트 애니멀·Whole Different Animal)'과 '레모네이드 피처링 버전을 포함한 다채로운 장르의 총 11곡이 수록된다.

특히 타이틀곡 '레모네이드'는 강렬하고 트렌디한 신스 베이스 사운드가 돋보이는 일렉트로닉 댄스곡으로, '이프 라이프 기브즈 유 레몬스, 메이크 네모네이드(If life gives you lemons, make lemonade)'라는 속담을 모티브로 한 가사를 통해 세계관의 새 시즌을 암시하는 동시에, 어떤 시련과 고난도 기회로 바꿔내겠다는 긍정적인 메시지를 재치 있게 풀어내며 에스파만의 개성을 더욱 선명하게 보여준다.

또한 에스파는 선공개된 'WDA'를 통해 다크하면서도 압도적인 비주얼의 티저 콘텐츠와 힙합 베이스의 무게감 있는 퍼포먼스로 초월적인 존재감을 드러낸 반면, '레모네이드'에서는 또 다른 비주얼의 에스파가 이전과는 다른 반전 매력을 선보일 예정이어서 기대감이 증폭된다.

에스파 정규 2집 '레모네이드'는 5월 29일 오후 1시 전곡 음원 공개되며, 음반으로도 발매된다.

alice09@newspim.com