SM엔터, 올해 1Q 매출 2791억…전년 대비 20.6% 증가

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영업이익 18.5% 증가…핵심 사업 성장세 지속

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM)엔터테인먼트가 올해 1분기 연결 기준 매출 2791억원을 기록했다.

지난 6일 SM은 실적발표를 통해 2026년 1분기 연결 기준 매출 2791억원, 영업이익 386억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 각각 20.6%, 18.5% 증가한 수치다.

1분기 별도 매출은 전년 동기 대비 14.4% 증가한 1893억원을 기록했으며, 콘서트 매출은 56.0%, MD·라이선싱 매출은 20.3% 증가하며 별도 기준으로도 안정적인 성장세를 이어갔다.

SM 엔터테인먼트 본사 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

영업이익의 경우, 전년 동기 일회성 음원 매출 기저 영향으로 5.9% 감소한 388억원을 기록했으나, 해당 일회성 요인을 제외할 경우 실질적으로는 전년 동기 대비 증가한 수준이며, 당기순이익은 전년 동기 대비 20.9% 증가한 389억원을 기록했다.

이번 성과는 핵심 지식재산권(IP)의 음반 판매량 증가와 공연 규모 확대에 따른 콘서트 매출 성장, MD·라이선싱 부문의 성장과 디어유 연결 편입 효과, 주요 종속법인의 매출 확대가 반영된 것으로, 이에 따라 콘서트와 IP 기반 매출 비중이 확대되며 매출 구조 역시 지속적으로 다변화되고 있다.

특히 1분기에는 슈퍼주니어, 엔시티 드림, 에스파, 라이즈, 엔시티 위시 등 핵심 IP의 글로벌 투어가 이어지며 공연 매출 확대에 기여했으며, MD·라이선싱 부문에서는 엑소 정규 앨범 발매와 연계된 팝업 이벤트, 엔시티 위시 프로젝트, 에스파 투어 효과 등에 힘입어 응원봉 및 기획 MD 판매가 증가했다.

주요 종속법인 실적도 개선됐다. SM C&C는 광고 및 매니지먼트 매출 성장, SM재팬은 당사 아티스트들의 해외 활동 확대에 따라 매출이 증가했으며, 디어유는 연결 편입 이후 안정적인 수익 기여를 이어가고 있다. 종속법인 영업이익 역시 전년 동기 대비 흑자 전환하며 수익성이 개선됐다.

SM은 'SM NEXT 3.0' 전략을 기반으로 IP 경쟁력 강화와 글로벌 확장을 지속 추진하고 있으며, 콘텐츠 제작 역량 고도화와 IP 포트폴리오 확대를 통해 중장기 성장 기반을 강화하고 있다.

특히 작년 대뷔한 신예 하츠투하츠는 데뷔 이후 빠르게 글로벌 시장에서 성과를 확대하고 있다. 대표곡 '루드(RUDE!)'는 발매 28일 만에 스포티파이 글로벌 누적 스트리밍 1억회를 돌파했다.

또한 해외 스트리밍 비중이 약 85%에 달하는 등 글로벌 시장에서의 성과를 이어가고 있다. 또한 스포티파이 글로벌 톱 200 기준 2026년 발매 K팝 걸그룹 음원 중 1위를 기록했다.

SM은 2분기와 3분기에도 경쟁력 있는 아티스트 라인업을 앞세워 음반‧음원 및 공연 매출의 성장세를 이어나가겠다는 계획이다.

2분기에는 태용, 에스파, 엔시티 위시의 정규 앨범과 샤이니, 라이즈, 하츠투하츠의 미니 앨범, 려욱의 싱글이 발매될 예정이며, 3분기에는 태연, 엔시티 127의 정규 앨범과 슈퍼주니어-83z, 레드벨벳, WayV의 미니앨범, 예성, 민호, 유노윤호 등의 신보가 연이어 공개될 예정이다.

콘서트 부문 역시 글로벌 무대를 중심으로 활발한 활동이 이어진다. 2분기 및 3분기에는 서울을 시작으로 북중미, 유럽까지 이어지는 에스파의 새로운 글로벌 투어가 시작됨은 물론 엑소의 투어 콘서트와 데뷔 후 첫 솔로 콘서트 투어에 나서는 유노윤호와 아이린의 콘서트 등도 진행된다.





alice09@newspim.com