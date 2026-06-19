라이즈 새 앨범 '투', 누적 판매량 100만장…통산 4번째 밀리언셀러

AI 핵심 요약beta
- 라이즈가 19일 두 번째 미니앨범 '투'로
- 한터차트 기준 누적 판매량 100만장을 돌파했다.
- 이에 따라 라이즈는 통산 4번째 밀리언셀러를 기록했다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM) 그룹 라이즈가 새 미니앨범 '투(II)'로 4번째 밀리언셀러에 등극했다.
19일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 라이브즈는 지난 15일 발매한 두 번째 미니앨범 '투'로 한터차트 기준(18일 자) 누적 음반 판매량 100만장을 돌파했다.
이로써 라이즈는 데뷔 싱글 '겟 어 기타(Get A Guitar)', 2024년 첫 미니앨범 '라이징(RIIZING)', 2025년 첫 정규앨범 '오디세이(ODYSSEY)'에 이어 이번 앨범을 통해 4번째 밀리언셀링 앨범을 보유하게 됐다.
라이즈는 이번 앨범 발매 이후 국내 대표 음원 플랫폼 멜론, 중국 텐센트뮤직, 일본 라인뮤직의 합산 데이터를 기반으로 만들어진 '글로벌 K차트'에서 일간 1위를 차지하며 음반 뿐만 아니라 음원에서도 막강한 파워를 자랑하고 있다.
앞서 이번 앨범은 중국 텐센트뮤직 산하 5개 음원 플랫폼 통합 K팝 차트 1위, QQ뮤직 '플래티넘' 인증(판매액 100만 위안 초과), 디지털 앨범 판매 차트 1위, 급상승 차트 1위에 올랐다.
또한 일본 AWA 실시간 급상승 차트 1위, 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 14개 지역 톱10에 오른 바 있다.
alice09@newspim.com