샤이니, 단독 콘서트 전석 매진 속 성료…"오래 오래 함께하자"

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM) 소속 그룹 샤이니가 여덟 번째 단독 콘서트를 성황리에 마쳤다.

1일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 지난 5월 29~31일까지 3일간 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 개최된 샤이니의 '-더 트릴로지 I -2026 샤이니 월드 : VIII 더 인버트는 전 회차 시야제한석까지 전석 매진으로 3만 명 이상의 관객을 운집했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 샤이니. [사진=SM엔터테인먼트] 2026.06.01 alice09@newspim.com

첫 날인 29일 공연은 한국을 포함한 인도네시아, 태국, 대만, 홍콩, 마카오, 말레이시아 등 여러 아시아 지역 영화관에서 라이브 뷰잉을, 30~31일 공연은 글로벌 플랫폼 비욘드 라이브와 위버스 등을 통해 동시 생중계돼 전 세계 팬들이 함께 즐겼다.

올해부터 샤이니 데뷔 20주년인 2028년까지 이어지는 3부작 콘서트 '더 트릴로지(The Trilogy)' 시리즈는 이탈리아 시인 단테가 쓴 서사시 '신곡'을 재해석한 콘셉트로 진행된다.

시리즈의 첫 장을 넘긴 이번 공연은 타이틀이자 '뒤집다', '도치하다'라는 뜻을 가진 단어인 '인버트(INVERT)'에 어울리게 색다른 연출과 새로운 관점으로 샤이니의 독보적인 음악 세계를 펼쳐냈다.

이번 공연의 오프닝은 샤이니가 어딘가로 떨어지는 모습을 담은 비디오가 상영된 후 무대 바닥에 누워 있던 여러 개의 키네시스 조각들이 일제히 상승하는 연출로 이목을 집중시켰다.

또한 12명의 댄서들과 영상 키네시스 구조물 위에서 화려한 퍼포먼스를 펼친 '스포일러(Spoiler)'로 시작해 '안티 빌리버(Anti Believer)', '하드(HARD)', '브레이킹 뉴스(Breaking News)', 셜록('Sherlock)'까지, 강렬한 에너지가 돋보이는 무대가 이어져 시작부터 현장의 열기를 한껏 높였다.

샤이니는 전곡 무대를 생동감 넘치는 밴드 세션 연주에 맞춰 선보였으며, 펑키한 편곡이 인상적인 '줄리엣 (Juliette)', 밝고 경쾌한 무드를 더한 '아름다워 (Beautiful)', 팬들이 보고 싶어했던 '올 데이 올 나이트(All Day All Night)', '일렉트릭(Electric)', '드라이브(Drive)', '라이크 어 파이러(Like a Fire)', '세이비어(SAVIOR)' 등 다채로운 스테이지의 향연을 이어갔다.



또한 샤이니는 이번 공연을 통해 이날 발매되는 여섯 번째 미니앨범 '애트모스(Atmos)'에 수록된 전곡을 선공개했다.

특히 타이틀 곡 '애트모스' 무대를 샤이니만의 성숙한 청량함과 여유로움을 만끽할 수 있는 완성도 높은 퍼포먼스로 꽉 채워 뜨거운 반응을 이끌어내고 새 앨범을 향한 기대감을 더욱 증폭시켰다.

샤이니는 "팬분들 덕분에 이번 공연을 하면서 정말 힘을 많이 얻었다. 우리가 서로 아낌없이 사랑을 주고받는 관계가 되길 바란다. 언제나 여러분이 우리 희망이다. 오래오래 함께하자"라는 소감을 전했다.

끝으로 엔딩 크레디트 영상은 앞서 등장한 오프닝 비디오를 거꾸로 되감아 멤버들이 다시 떠오르는 장면을 만들어 하강의 끝점이 곧 상승의 출발점이 된다는 '인버트'의 개념을 또 한번 시각화해 깊은 인상을 남겼으며, 앞으로 이어질 '더 트릴로지' 시리즈의 두 번째 장을 예고해 열띤 호응을 얻었다.

샤이니는 이날 오후 6시 각종 음악 사이트에서 여섯 번째 미니앨범 '애트모스' 전곡 음원을 공개, 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 앨범 동명 타이틀 곡 '애트모스' 뮤직비디오를 동시 오픈하며, 오는 5일과 7일 사이타마 베루나 돔에서 일본 단독 콘서트를 개최한다.

alice09@newspim.com