라이즈 새 앨범 '투', 韓·中·日 차트서 1위 직행

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM) 그룹 라이즈가 컴백과 함께 주요 차트 정상에 이름을 올렸다.



16일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 라이즈 두 번째 미니앨범 '투(II)'는 지난 15일 발매된 지 하루 만에 91만 장이 넘는 판매고를 기록하며 한터차트 일간 1위로 직행했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 라이즈. [사진=SM엔터테인먼트] 2026.06.16 alice09@newspim.com

또한 중국 최대 음악 플랫폼 QQ뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위, 판매액 75만 위안 초과시 부여되는 '트리플 골드' 인증을 획득하고, 일본 로컬 플랫폼 AWA 실시간 급상승 차트 1위, 레코초쿠 데일리 앨범 랭킹 2위에 올랐다.

더불어 이번 앨범은 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 일본, 태국, 홍콩, 베트남, 인도네시아 등 5개 지역 1위를 포함해 싱가포르, 브라질, 튀르키예, 콜롬비아, 대만, 필리핀 등 전 세계 11개 지역 톱10를 차지하며 글로벌한 호응을 얻고 있다.



타이틀 곡 '두 유어 댄스(Do your dance)' 역시 국내외 음원 차트에서 인기 몰이를 시작, 중국 텐센트뮤직 산하 5개 음원 플랫폼 통합 K팝 차트 1위, 피크 순위 기준 벅스 실시간 1위, 멜론 톱100 12위·핫100 2위에 랭크됨은 물론, 다른 수록곡 5곡도 모두 멜론 톱100 차트인에 성공했다.

라이즈는 이날 방송되는 KBS 쿨 FM '폴킴의 가요광장'에 출연하며, 오는 18일 Mnet '엠카운트다운', 20일 MBC '울산뮤직페스티벌 특집 쇼! 음악중심', 21일 SBS '인기가요' 등 이번 주 음악 방송에 출연해 '두 유어 댄스' 무대를 선보인다.

alice09@newspim.com