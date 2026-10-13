대동, '대동커넥트' 누적 가입자 6만 명…1년 2개월 만에 2배 성장

AI 핵심 요약beta
- 대동은 13일 대동커넥트 국내 가입자 6만명 돌파를 발표했다
- 대동커넥트는 농기계 관리와 영농일지 등 서비스를 제공한다
- 대동은 축적 데이터를 활용해 AI 농작업 체계를 구축할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
농기계·필지·작물 데이터 연계...선순환 구축
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 미래농업 리딩 기업 대동은 스마트 농업 플랫폼 '대동커넥트'의 국내 누적 가입자가 6만 명을 돌파했다고 13일 밝혔다.
대동커넥트는 농기계 상태 점검 및 소모품 교체 주기 확인, 영농일지 관리, 농업 커뮤니티 등을 제공하는 대동의 커넥티드 플랫폼이다. 대동은 농업 특화 AI 및 정밀농업 서비스를 결합해 해당 플랫폼을 농업 AI 서비스의 고객·데이터 허브로 고도화하고 있다.
대동커넥트의 가입자 수는 지난 2025년 7월 3만 명을 넘어선 이후 약 1년 2개월 만에 2배로 증가했다. 지난 2025년 9월 말 기준(3만4508명)과 비교하면 1년 만에 약 76% 늘어난 수치다. 가입자 증가에는 농기계 보유 고객뿐만 아니라 일반 농업인까지 이용할 수 있는 영농 서비스를 대폭 강화한 점이 주효했다. 대동은 농업 특화 AI 'AI 대동이'를 비롯해 AI 영농일지, 지역별 농업 보조금 정보, 기상재해 조기경보 등 농기계 미보유자도 활용 가능한 서비스를 전면에 배치했다.
가입자 확대에 따라 플랫폼 내 농기계, 필지, 작물 관련 데이터 축적도 가속화하고 있다. 현재 앱에는 농기계 7705대, 농장 1만51건, 80종의 작물 정보 2만9416건이 등록돼 있다. 대동은 이를 기반으로 등록 기종별 사용 안내, 소모품 교체 알림, 원격 고장진단, 월간 운행 리포트를 제공하며, 농장 위치별 기상재해 경보와 작물별 병해충·재배 정보를 세분화해 제공하고 있다.
농업 특화 AI 서비스인 'AI 대동이'의 활용 범위도 넓어지는 추세다. 대동 농기계 전 모델의 매뉴얼과 농촌진흥청 농업 전문 지식을 학습한 AI 대동이는 누적 질문 건수 16만 건을 넘어섰다. 질문 데이터 분석 결과 91.7%가 자유형 영농 상담이었으며, 주로 재배법·파종, 작업 적기, 병해충·방제, 비료·시비 등에 집중돼 영농 판단을 지원하는 AI로 안착하고 있다.
대동은 향후 축적된 데이터를 '대동 오퍼레이션센터'와 연계해 '데이터 수집→AI 판단→농작업 실행→결과 분석'으로 이어지는 선순환 체계를 구축할 계획이다. AI가 농업인의 영농 기록과 필지 데이터를 분석해 작업 계획을 수립하고, 농기계 및 로봇에 작업을 지시하는 방식이다.
stpoemseok@newspim.com